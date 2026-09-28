Despiden al argentino “Bocha” Batista de la selección de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) oficializó la tarde de este lunes la destitución del director técnico argentino Fernando “Bocha” Batista al frente de la selección absoluta del país centroamericano.

La decisión fue anunciada horas después de que el combinado costarricense cayera 2-0 ante Haití en Kingston, tras ceder previamente en San José 3-4 ante Curazao en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El abrupto cierre de su ciclo, pensado originalmente para liderar el proceso mundialista hacia 2030 y segundo del que es despedido en un año tras su penosa salida de la selección de Venezuela, responde a los malos resultados acumulados durante sus siete meses de gestión.

Durante ese período, la Costa Rica del “Bocha” encajó cinco derrotas y un empate en seis compromisos. En su lugar, la Federación tica designó de forma interina al histórico exjugador y referente mundialista Bryan Ruiz.

Pese a que Batista declaró mantenerse “fuerte” y confiado en su trabajo tras la última caída, la directiva optó por cortar el vínculo de manera inmediata.

Bryan Ruiz, mundialista en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, asumió la conducción de los entrenamientos este mismo lunes con miras a la doble fecha decisiva del torneo regional.

La selección costarricense se trasladará a Managua este jueves para medirse ante Nicaragua antes de recibir el próximo domingo a Haití, necesitando cerrar con par de victorias y esperar una combinación favorable de resultados ajenos para mantener vivas sus aspiraciones de llegar a los cuartos de final la Liga de Naciones de Concacaf.

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