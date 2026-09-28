Se le complica a “Bocha” Batista en Costa Rica tras caer 2-0 ante Haití en la Liga de Naciones

La Selección de Costa Rica sufrió un nuevo revés en la Liga de Naciones de la Concacaf al caer derrotada 2-0 frente a Haití en el Independence Park de Kingston, Jamaica.

El tropiezo agrava la crisis de resultados de La Sele y deja en una posición muy delicada al director técnico argentino Fernando “Bocha” Batista, quien acumula un balance de cinco derrotas y un empate en sus seis compromisos disputados desde que asumió el cargo.

Pese a la racha negativa, el estratega sudamericano afirmó en rueda de prensa mantener plena convicción en su proyecto y en la plantilla: “Tengo toda la fuerza. Confío a muerte en mi trabajo y en el grupo”, aseguró el extécnico de la selección de Venezuela.

“Hay cosas que me gustan. Estoy dolido con el resultado. Hay cosas futbolísticas que se han hecho bien pero cuando perdés ves todo negativo”, respondió Batista. En toda su intervención, respondió escuetamente las preguntas, pero aseguró que hay que seguir “trabajando” y sobre la pregunta de si va a continuar en el cargo contestó que “mañana hay que entrenar”.

Asimismo, contextualizó los resultados adversos previos al recordar que los amistosos de marzo ante Irán y Jordania se dieron con apenas días de trabajo tras su llegada, mientras que los cruces de junio ante Inglaterra y Colombia midieron al equipo frente a potencias de primer orden.

El conjunto costarricense encadena dos tropiezos consecutivos en el arranque de la fase de grupos tras ceder previamente en casa por 3-4 ante Curazao. En Kingston, el cuadro tricolor volvió a exhibir desatenciones defensivas e ineficacia en los últimos metros, encajando dos tantos que sentenciaron el encuentro y dejaron a Costa Rica en el fondo de su sector sin puntos cosechados.

Con un formato corto de cuatro partidos por selección en esta ronda, las opciones del combinado costarricense para avanzar a los cuartos de final del torneo regional han quedado seriamente comprometidas.

La escuadra costarricense se ve obligada a ganar sus dos compromisos restantes (visitando a Nicaragua en Managua y recibiendo a Haití) a la espera de combinaciones de resultados que le permitan pelear por un boleto a la siguiente fase.

Sigue leyendo:

·Estados Unidos derrotó a Perú gracias a polémico penal en el segundo tiempo

·Kylian Mbappé sufre lesión “tendinosa” y deja la concentración con Francia

·Manchester City declarado culpable de al menos 114 irregularidades financieras