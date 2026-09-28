Italia se reencontró con su “calcio” con 1-4 a Turquía en la UEFA Nations League

La selección absoluta de Italia se reencontró con su “calcio” tras imponerse con una contundente goleada por 1-4 ante Turquía en el Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu de Bursa.

En el marco de la segunda fecha de la UEFA Nations League, el combinado dirigido por Roberto Mancini despejó las dudas acumuladas tras la derrota inaugural ante Bélgica, ofreciendo una exhibición de solidez táctica, fluidez en la circulación del balón y contundencia en los metros finales.

La apuesta táctica de Mancino dio dividendos al minuto 9, ya que Alessandro Bastoni aprovechó un saque de esquina para abrir la cuenta con un remate de cabeza por encima del guardameta Altay Bayindir.

El dominio azzurri se consolidó en la medular bajo el mando de Sandro Tonali y Davide Frattesi; este último amplió la ventaja en el minuto 22 al capturar un balón suelto en el área, mientras que el carrilero de la Fiorentina, Michael Kayode, decretó el 0-3 provisional en el minuto 27 asistido por ‘Pio’ Esposito.

A pesar de que el cuadro otomano recortó distancias al inicio del segundo tiempo mediante un tanto de Barış Alper Yılmaz tras asistencia de Oguz Aydın, la reacción italiana fue inmediata.

Solo cuatro minutos después, en el 51, Francesco Esposito rubricó el 1-4 definitivo al cabecear un rechace dentro del área rival, coronando una actuación consagratoria.

Con este resultado, el equipo de turco encadena su segundo tropiezo consecutivo, mientras que la Azzurra recupera la confianza y la contundencia de cara a los próximos compromisos internacionales.

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