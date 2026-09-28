El Seguro Social adelanta un día el pago de octubre: quiénes cobran el viernes 2

El pago de octubre llegará el viernes 2 para un grupo de beneficiarios que normalmente cobra el día 3. El adelanto se debe a que, este año, el 3 de octubre cae en sábado.

¿Quiénes reciben el Seguro Social el 2 de octubre?

De acuerdo con el calendario de la Administración del Seguro Social, el pago previsto para el día 3 corresponde a quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y a quienes cobran tanto Seguro Social como Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Como el 3 de octubre de 2026 es sábado, ese grupo recibirá su beneficio del Seguro Social el viernes 2, el día hábil anterior.

Este pago no es un bono ni un segundo pago: únicamente cambia la fecha de entrega.

Para saber si el adelanto le corresponde, el beneficiario debe fijarse en su fecha habitual de cobro.

Si normalmente recibe el Seguro Social el día 3, la fecha prevista esta vez es el viernes 2.

La regla general de la agencia es adelantar los beneficios al día hábil anterior cuando su fecha programada coincide con un sábado, domingo o feriado federal.

Por eso, el ajuste afecta a este grupo y no significa que todos los pagos del Seguro Social de octubre se depositarán el mismo viernes.

El SSI se deposita el jueves 1 de octubre

El jueves 1 de octubre está programado el pago regular del SSI, un programa dirigido a personas que cumplen requisitos de ingresos y recursos limitados, entre ellas adultos mayores y personas con ceguera o discapacidad.

Quienes reciben tanto SSI como Seguro Social deben distinguir los dos depósitos: el SSI está previsto para el jueves 1 y su beneficio del Seguro Social, para el viernes 2.

¿Qué pasa con los demás pagos de octubre?

Para la mayoría de quienes comenzaron a cobrar el Seguro Social después de abril de 1997, la fecha depende del día de nacimiento.

El calendario oficial asigna el segundo miércoles del mes a quienes nacieron del día 1 al 10 de cualquier mes; el tercero, a quienes nacieron del 11 al 20 de cualquier mes; y el cuarto, a quienes nacieron del 21 al 31 de cualquier mes. En octubre de 2026, esos miércoles serán el 14, el 21 y el 28, respectivamente.

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