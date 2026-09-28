Identifican al agente de ICE acusado por testigos de matar al mexicano Lorenzo Salgado

El agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) involucrado en el incidente en el que murió baleado el inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue identificado este lunes como Gregory Feathers, quien se había reincorporado a la agencia tras haberse jubilado, según fuentes citadas por The Texas Tribune.

La participación de Feathers en el incidente ocurrido el pasado 7 de julio en Houston (Texas) también fue corroborada por documentos que fueron publicados por error por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Otros documentos obtenidos por el periódico texano indicaron que Feathers llamó a los servicios de emergencia y lo señalan como uno de los dos agentes que efectuaron el arresto tras la persecución mortal.

Uno de los inmigrantes que viajaba junto a Salgado Araujo identificó al oficial como la persona que disparó contra el inmigrante mexicano, según el diario.

Feathers fue recontratado por ICE recientemente tras haberse jubilado previamente de la agencia, según las fuentes. Actualmente Feathers no enfrenta ningún cargo por la muerte del mexicano.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó las contrataciones de agentes de ICE para impulsar su campaña de deportaciones, que busca la expulsión al menos de al menos un millón de inmigrantes en un año.

Salgado llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos, trabajaba en la construcción y estaba en proceso de regularizar su situación migratoria.

Era padre de tres hijos y se dirigía al trabajo con su hermano y otros dos compañeros cuando los agentes interceptaron el vehículo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido que el agente disparó en legítima defensa porque alegó que Salgado intentó arrollarlo.

Pero los tres trabajadores que viajaban con él han negado estos hechos. La fiscalía del condado de Harris en Houston (Texas) abrió una investigación sobre la muerte de Salgado.

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