Irán descarta nuevas negociaciones con EE.UU. en Nueva York, según reportes

Las autoridades de Irán descartaron reunirse nuevamente con los representantes de Estados Unidos en Nueva York, a pesar de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre un posible reinicio de las conversaciones esta semana.

De acuerdo con información publicada por la agencia estatal IRNA, la delegación iraní mantendrá su itinerario fijado sin incluir nuevos contactos bilaterales.

“La delegación iraní no tiene en su agenda ningún programa para participar en una nueva ronda de negociaciones con la parte estadounidense, y el ministro de Exteriores (Abás Araqchí) regresará a Irán el martes tras cumplir con su agenda”, dijo una fuente anónima cercana a la delegación iraní a IRNA el domingo.

Negación de Irán habría sido enviada a Estados Unidos

Asimismo, la agencia iraní puntualizó la situación de las gestiones previas transmitidas mediante intermediarios internacionales, informó EFE.

“Las posturas de la República Islámica de Irán ya fueron transmitidas de forma clara y explícita a la contraparte estadounidense el martes pasado a través del mediador catarí, e Irán espera una respuesta”, señaló IRNA.

Este intercambio hace referencia a la reunión efectuada el pasado martes en Nueva York entre el canciller iraní Abás Araqchí y los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con la mediación del gobierno de Catar.

Propuesta sobre el estrecho de Ormuz

El plan de Irán establecía un lapso de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz y reactivar el diálogo nuclear. La iniciativa estaba condicionada a exigencias específicas hacia EE.UU.: la suspensión de las acciones militares en Oriente Medio, el fin del bloqueo naval a sus puertos y la eliminación de las sanciones a la exportación de petróleo, condiciones rechazadas por la parte estadounidense.

“(Irán) está preparado para la diplomacia y para la guerra”, señaló Araqchi, y agregó que su país se “mantiene firme” ante cualquier agresión, “incluso si se llega a una guerra apocalíptica”.

Las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní cumplen siete meses de ejecución. El panorama actual refleja una intensificación en las sanciones económicas por parte de Washington y ataques puntuales lanzados por Teherán contra buques petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz.

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