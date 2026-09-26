Trump rechaza plan de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este sábado una propuesta de Irán para restablecer en un plazo de siete días el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y actualmente bloqueada en medio de la guerra.

“Presentaron una propuesta, pero la rechacé”, afirmó Trump ante periodistas en los jardines de la Casa Blanca, antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos mantiene “el control total” del estrecho, pese a las restricciones al tránsito provocadas por el conflicto. Aseguró además que continúan pasando grandes volúmenes de petróleo por la vía marítima y señaló que 29 barcos la atravesaron durante la noche anterior.

“Quieren llegar a un acuerdo, lo cual está bien. A mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable”, declaró Trump, sin detallar las razones por las que decidió descartar la propuesta iraní.

La iniciativa había sido anunciada horas antes en Nueva York por el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, quien explicó que Teherán había transmitido a Washington un plan de siete días para normalizar progresivamente el tráfico marítimo en Ormuz.

De acuerdo con Araqchí, la reapertura del estrecho se produciría en el sexto día de la aplicación del acuerdo. Durante los primeros cinco días, Estados Unidos tendría que cumplir una serie de compromisos planteados por Irán.

El plan incluye un alto el fuego de siete días en Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, el fin de las sanciones que afectan las exportaciones petroleras iraníes y la liberación de activos de Teherán que permanecen congelados.

Una vez cumplidas esas condiciones, Irán procedería a reabrir el estrecho de Ormuz. En el séptimo día, Washington y Teherán retomarían las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo, que incluiría el programa nuclear iraní.

Araqchí explicó que la propuesta fue entregada a Estados Unidos a través de Catar, uno de los países que intervienen como mediadores en el conflicto. El canciller iraní señaló que la iniciativa podría avanzar si Washington demuestra que “se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo”.

El rechazo expresado por Trump deja sin efecto, al menos por ahora, la propuesta de Teherán y mantiene abierto el enfrentamiento en torno al estrecho de Ormuz.

La vía conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye un corredor estratégico para el comercio internacional de hidrocarburos. Cualquier interrupción prolongada de su tránsito puede afectar los flujos de petróleo y generar consecuencias en los mercados energéticos.

Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones indirectas sobre un posible acuerdo que abarcaría, entre otros asuntos, el programa nuclear iraní.

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