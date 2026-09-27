Trump sugiere reemplazar la sala de prensa de la Casa Blanca por una piscina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este domingo que podría convertir la actual sala de prensa de la Casa Blanca en una piscina, en medio de su creciente enfrentamiento con medios de comunicación críticos de su gobierno.

Trump publicó en su red Truth Social un montaje con dos imágenes. La primera muestra la actual sala de prensa bajo la etiqueta “antes”, mientras que la segunda recrea una piscina en ese mismo espacio con el texto “después”.

Sobre la fotografía de la sala aparece además la expresión “noticias falsas”.

La piscina representada en la publicación está decorada con elementos dorados y lleva una referencia al expresidente Franklin D. Roosevelt, quien gobernó entre 1933 y 1945.

El gesto alude a la historia del propio espacio. La sala de prensa funciona desde 1970 y fue construida sobre una antigua piscina cubierta que Roosevelt ordenó instalar en la Casa Blanca en 1933.

La publicación de Trump llega después de una nueva disputa con medios de comunicación. La semana pasada, su gobierno restringió el acceso a la Casa Blanca de CNN, MS Now y Politico, en medio de las críticas del mandatario a la cobertura que realizan sobre su administración.

Los medios afectados acudieron a los tribunales y un juez ordenó el jueves restablecer su acceso, después de que argumentaran que las restricciones vulneraban la libertad de prensa protegida por la Primera Enmienda de la Constitución.

La confrontación continuó el sábado. Trump impidió que CNN viajara a bordo del Air Force One durante un desplazamiento a Tennessee.

Eso a pesar de que la cadena tenía asignado, mediante el sistema de rotación entre medios, el trabajo de registrar y distribuir las imágenes del viaje al resto de las organizaciones periodísticas.

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