María Elvira Salazar pide elecciones en Venezuela y afirma que María Corina Machado “llegará a Miraflores”

La congresista estadounidense María Elvira Salazar afirmó que María Corina Machado “llegará a Miraflores” y sostuvo que las elecciones libres en Venezuela forman parte del objetivo que Estados Unidos mantiene para el país tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

En una entrevista con el comediante venezolano George Harris en su programa Palabra Cierta, aseguró que la transición venezolana debe desembocar en elecciones “libres” y “transparentes”, aunque defendió que antes debe completarse una etapa de estabilización económica y política.

“La transición va a ocurrir y la transición significa elecciones libres. Y elecciones libres transparentes donde el venezolano común y corriente tenga que votar y determinar quién quiere que sea su presidente y esté en Miraflores”, afirmó.

“El que tiene el sartén por el mango es Estados Unidos”, dijo al referirse a la relación entre Washington y el llamado gobierno interino de Delcy Rodríguez.

“María Corina llegará a Miraflores”

Harris le preguntó por María Corina Machado y por la percepción de que la dirigente opositora habría perdido respaldo dentro de la Casa Blanca. Salazar rechazó esa interpretación y afirmó que la líder opositora mantiene un papel central en el futuro político venezolano.

“La vida es larga y María Corina llegará a Miraflores. Sin duda alguna, más pronto que tarde“, dijo.

La congresista añadió que Machado tendrá presente quiénes la respaldaron cuando llegue al poder y reivindicó su actuación durante las elecciones presidenciales de 2024.

Expresó que Machado demostró durante meses que Maduro había cometido fraude en esos comicios y destacó que posteriormente permitió que Edmundo González asumiera la candidatura opositora con el argumento de favorecer al país.

“No todo el mundo hace eso”, afirmó la legisladora, quien describió a Machado como una representante de “la verdad”.

Delcy Rodríguez debe organizar las elecciones

María Elvira Salazar también dejó claro cuál considera que debe ser el papel de Delcy Rodríguez durante esta etapa. Sobre qué le diría a Rodríguez si se hubiese encontrado con ella durante la Asamblea General de Naciones Unidas, respondió que le pediría trabajar en la organización de las próximas elecciones.

“Señora presidenta interina, usted es la persona que nosotros necesitamos para que empiece a organizar las próximas elecciones”, planteó.

La congresista dijo además que quiere conocer quiénes integrarán el nuevo Consejo Nacional Electoral y pidió que sus integrantes sean personas “dignas”, “respetadas” y “juiciosas”.

“Me encantaría ayudarla a que esas elecciones sean pronto”, añadió.

Defiende la estrategia de Washington

La congresista reconoció que no está de acuerdo con Delcy Rodríguez, pero defendió el esquema que está impulsando la administración de Donald Trump.

“No estoy de acuerdo con ella”, afirmó antes de describir la estrategia estadounidense como un “new blueprint”, o nuevo modelo, para conducir la transición venezolana.

Su argumento es que Washington estaría utilizando al gobierno interino para crear las condiciones que permitan posteriormente una transición electoral. Asimismo, consideró además que una prioridad inmediata es estabilizar la economía venezolana, atraer inversiones y permitir que las empresas petroleras vuelvan a operar para generar empleos y recursos.

“Hay que estabilizar el país, que hay que traer plata”, dijo.

La congresista también defendió la decisión de Estados Unidos de sacar a Maduro del poder y destacó la operación militar estadounidense que permitió sacarlo de Venezuela.

“Trump tuvo la entereza de mandar tres helicópteros Black Hawks para hacer así sacar a Maduro”, afirmó. Ese hecho debe mantenerse en perspectiva al evaluar lo ocurrido después: “El big picture es que Maduro no está”.

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