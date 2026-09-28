La tormenta invernal se aleja de NY y NJ, pero deja peligro de inundaciones este lunes

El área metropolitana de Nueva York sigue lidiando con precipitaciones y la preocupación por las inundaciones costeras, mientras la potente tormenta del noreste empieza a amainar luego de haber azorado la región el fin de semana.

Se estima que el sistema de baja presión y sus lluvias constantes se disipen en la región de los tres estados cerca del mediodía de este lunes.

No obstante, los avisos de inundación costera siguen en vigor al menos hasta las 2:00 de la tarde en toda la región, particularmente en Long Island en el ciclo de marea alta.

Las comunidades de la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester han estado lidiando con carreteras inundadas desde el viernes.

Asimismo, la velocidad del viento ha disminuido hasta quedarse cerca de las 10 y 15 millas por hora de media de manera sostenida, pero las ráfagas podrían llegar hasta unos 25 mph el resto del día, informó Fox 5 NY.

Dichas velocidades son inferiores a los vientos de más de 49 millas por hora que contribuyeron a generar enormes olas de casi 10 pies de altura el domingo a lo largo de la costa de Nueva Jersey.

Las temperaturas fluctuarán entre los 50 y 60 °F a medida que el clima se vuelva más seco.

Clima para esta semana en NY y NJ

Después de un fin de semana complicado y lluvioso, las condiciones mejorarán de forma drástica mientras avancen los días.

El martes se presenta seco bajo un cielo parcialmente nublado, que debería comenzar a despejarse a última hora de la tarde, dando paso a un periodo de tiempo estable y soleado.

El miércoles las temperaturas volverán a rondar los 70 grados y el jueves podrían llegar a los 80 °F.

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