Messi marcó golazo de tiro libre, pero no evitó derrota del Inter Miami en el último minuto ante Columbus Crew

Messi volvió a pintar una obra de arte la noche del pasado domingo en la derrota del Inter Miami 2-1 ante Columbus Crew en el ScottsMiracle-Gro Field.

Messi igualó el partido al 33’ con un cobro desde el vértice derecho que tomó efecto y entró por la escuadra después de superar la estirada del portero Schulte.

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El Inter Miami había quedado abajo al 28’ por un penalti convertido por el venezolano Josef Martínez. El duelo tuvo llegadas claras en ambos marcos durante la segunda mitad.

El empate parecía cerrado, pero al 90’+9 Jamal Thiaré remató a las redes tras un error garrafal del portero Ríos Novo y le dio el triunfo agónico a Columbus Crew.

JAMAL THIERE WINS IT FOR THE @COLUMBUSCREW IN THE 99TH MINUTE OVER MIAMI ? pic.twitter.com/Sp5zGfJFyW — Major League Soccer (@MLS) September 28, 2026

El Inter Miami suma cinco partidos seguidos sin ganar en la liga local, con cuatro empates y este tropiezo.

Messi y su racha con los tiros libres

El argentino ya ha conseguido una racha de goles de tiros libres en las últimas semanas, entre agosto y septiembre.

Convirtió dos goles de tiro libre vs. CF Montréal en la goleada 7-1. Logró otro tanto de falta en el empate a dos ante San Diego FC y el del pasado domingo.

Esas anotaciones le permitieron alcanzar los 75 goles y superar a Juninho Pernambucano y Roberto Dinamite.

‘La Pulga’ ya suma 76 tantos de tiro libre directo en su carrera profesional. Con esa cifra, dejó atrás al brasileño Jair Rosa Pinto y se ubicó en el segundo lugar del ranking histórico. Solo lo supera Marcelinho, con 78.

Máximos goleadores de tiros libres de la historia

78 Marcelinho

75 Messi

74 Jair Rosa

73 Dinamite

72 Juninho

68 Assunção

67 Mihajlović

65 Jorge Aravena

64 Cristiano

62 Zico

61 Maradona

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