Murió a los 40 años Benjamin Satterley, el luchador británico que brilló en AEW y WWE

El mundo del wrestling vuelve a estar de luto tras la repentina muerte de Benjamin Satterley, el luchador británico conocido como ‘PAC’ en AEW o Neville en la WWE.

Satterley tenía 40 años y el pasado sábado había luchado con normalidad como lo venía haciendo en All Elite Wrestling (AEW). La empresa confirmó su muerte en redes sociales, pero no reveló las causas del fallecimiento.

“All Elite Wrestling lamenta anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido como Pac”, indicaron.

All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative? pic.twitter.com/uqzO371t2V — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026

Benjamin Satterley nació en Newcastle, Inglaterra. Entró a la lucha libre en 2004 y trabajó para distintas organizaciones en Europa, Estados Unidos y Japón.

Debutó el 27 de marzo de 2004 en la Independent Wrestling Federation (IWF). Trabajó en Real Quality Wrestling, Irish Whip Wrestling, 1 Pro Wrestling, Ring of Honor, Pro Wrestling Guerrilla y Chikara.

En ROH luchó en marzo de 2007 en Liverpool. En Chikara participó en Rey de Voladores. También compitió en la King of Europe Cup representando a IPW:UK.

En Japón se consolidó en Dragon Gate. Ganó los campeonatos Open the Brave, Open the Triangle y Open the Twin Gate. También fue campeón mundial en parejas de PWG y ganó el primer Dynamite Duumvirate Tag Team Title Tournament.

WWE lo contrató en 2012 y lo integró a NXT como Adrian Neville. Ganó el Campeonato de NXT y dos veces el Campeonato en Parejas de NXT. Fue el primer luchador en tener ambos títulos.

En 2015 subió al roster principal como Neville. En 2016 entró a la división crucero. Fue dos veces campeón de peso crucero de WWE y tuvo el reinado más largo en la historia del título con 197 días.

Dejó WWE en 2018 y en 2019 firmó con All Elite Wrestling. En AEW volvió a usar el nombre PAC. Ganó el Open the Dream Gate Championship y se unió al grupo R.E.D.

Formó parte de Death Triangle junto a Penta El Zero y Rey Fénix. Fue el campeón inaugural del título Internacional de AEW y dos veces campeón mundial de tríos de AEW. En un momento sostuvo ambos títulos al mismo tiempo.



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