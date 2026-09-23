Luchador terminó en el hospital por impactante lesión en el pie tras quedar enganchado con las cuerdas del ring

Un luchador terminó en el hospital por una impactante lesión en el pie después de quedar atrapado en las cuerdas del ring durante una pelea en Aguascalientes, México.

El gladiador Bocazas II sufrió el accidente en una maniobra en la que intentó volar para castigar a su rival. La acción no salió según lo previsto y el incidente ocurrió cuando el luchador quedó atorado en la tercera cuerda.

Su pie se enredó en los encordados y quedó atrapado de manera aparatosa. Un compañero y un rival lo auxiliaron de inmediato y lo llevaron a las afueras del cuadrilátero para recibir atención.

En los videos que circulan como tendencia en redes sociales, se puede ver cómo su pierna y parte del tobillo se doblan de forma aterradora y quedaron enganchados por varios segundos.

? Accidente durante función de lucha libre

**Imágenes sensibles**

El luchador “Bocazas II” sufrió una lesión en el pie tras un accidente ocurrido en plena función en Aguascalientes



Hasta ahora no se ha informado la gravedad de la lesión.#LuchaLibre #México pic.twitter.com/oLVJoFh4zF — Crónica NLD (@CronicasLDN) September 21, 2026

El deportista salió del recinto en una camilla y fue trasladado a un hospital cercano para ser evaluado. La función siguió su curso, mientras el estado del gladiador quedó pendiente de diagnóstico médico.

Hasta el momento se desconoce la gravedad de su lesión o posible fractura. Sin embargo, de acuerdo con reportes en redes sociales, el luchador podría verse obligado a someterse a una intervención quirúrgica, aunque esta situación todavía no ha sido confirmada.



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