Luchador deja el ring en México para enlistarse en el ejército de Estados Unidos

Flip Gordon, luchador estadounidense, renunció al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en México para reincorporarse a la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos. Así lo anunció en redes sociales, explicando que retoma un compromiso militar previo para evitar problemas con la ‘Green Card’ de su familia.

Gordon, cuyo nombre real es Travis Gordon Lopes Jr., dijo que esta decisión significa un retiro momentáneo, pero no definitivo. “Después de 11 años viviendo mi sueño alrededor del mundo como luchador profesional, he decidido terminar algo que empecé hace mucho tiempo”.

“Me he alistado oficialmente de nuevo en la Guardia Nacional del Ejército. La lucha libre no ha terminado. Flip Gordon no ha acabado”, afirmó en un video de Instagram.

El luchador de 34 años ha construido en México una carrera y trayectoria respetable en la que ha logrado ganarse a los fans.

“Volveré al ring. Volveré a México. Y volveré representando al CMLL. Gracias a todos los que me han apoyado a través de cada capítulo de este viaje”, aseguró.

Gordon no es ajeno al mundo militar. Su origen familiar y su experiencia previa en las fuerzas armadas dieron forma al apodo del “Súper Soldado”.

Flip Gordon debutó en el circuito independiente en 2015. Trabajó en promociones pequeñas del noroeste de Estados Unidos. Su llegada a Ring of Honor en 2017 fue el salto a la escena nacional.

Se volvió uno de los rostros jóvenes más visibles de la empresa. Entró en rivalidades con ‘The Young’ ‘Bucks’, Bully Ray y Matt Taven. Participó en el universo de ‘Being The Elite’.

Participó de forma constante en eventos de ROH y NJPW durante la alianza entre ambas compañías. En 2018 tuvo su momento de mayor visibilidad con All In. No estuvo en la cartelera principal. Aun así, su intento de entrar al show se volvió una historia paralela muy seguida.

Terminó participando en la Over Budget Battle Royale. Tras la crisis y venta de ROH en 2021, volvió al circuito independiente. Trabajó en NWA, GCW y Wrestling Revolver.



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