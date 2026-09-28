Olise rescata con un golazo a la Francia de Zidane en 1-0 ante Bélgica por UEFA Nations League

La selección de Francia sumó su segunda victoria consecutiva en la UEFA Nations League tras imponerse por 0-1 ante Bélgica en Bruselas.

Un chispazo individual de Michael Olise en el minuto 88 destrabó un compromiso sumamente parejo e tenso, resolviendo un choque en el que el combinado de Zinedine Zidane no contó con la insistencia del delantero Kylian Mbappé, bajado de la convocatoria por dolencias en su rodilla.

Zidane apostó por una rotación en su alineación inicial, realizando nueve modificaciones respecto al once que venció a Turquía en la jornada inaugural.

A pesar de los disparos al poste de Desiré Doué y Lucas Da Cunha, Francia sufrió para romper el orden defensivo del guardameta local Lammens.

Bélgica, por su paete, generó peligro mediante transiciones rápidas guiadas por Kevin de Bruyne y Dodi Lukebakio, exigiendo intervenciones providenciales del portero Mike Maignan para mantener la paridad.

El ingreso de Olise en el minuto 77 terminó siendo el factor determinante del encuentro. A dos minutos del final del tiempo reglamentario, el atacante del Bayern Múnich ejecutó una gran maniobra individual desde la mediapunta para batir a Lammens con un remate raso y cruzado, sellando tres puntos de oro para Les Bleus que los consolidan en la cima de su grupo.

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