Refinerías de EE.UU. frenan oro venezolano enviado bajo acuerdo impulsado por Trump, según NYT

Parte del oro venezolano que comenzó a llegar a Estados Unidos bajo un acuerdo respaldado por la Administración de Donald Trump permanece almacenado sin ser procesado debido a las dudas de las refinerías sobre el origen del metal y sus posibles vínculos con corrupción y grupos criminales, según una investigación publicada este lunes por The New York Times.

El diario estadounidense señala que los envíos, valorados en cientos de millones de dólares, han llegado a territorio estadounidense, pero permanecen intactos mientras las empresas encargadas de refinarlos buscan garantías sobre la procedencia del oro y el cumplimiento de los estándares internacionales.

La preocupación se centra en las posibles conexiones entre empresas y operadores mineros venezolanos y actividades como el financiamiento de organizaciones criminales, la minería ilegal, la destrucción ambiental y el pago de sobornos, de acuerdo con la investigación del periódico.

Un acuerdo de hasta una tonelada de oro

El origen de la situación está en un acuerdo negociado en marzo entre funcionarios estadounidenses y Minerven, la empresa minera estatal venezolana.

El convenio contempla que Minerven suministre entre 650 y 1,000 kilogramos de oro doré al comerciante de materias primas Trafigura, que posteriormente se encargaría de trasladar el metal a refinerías estadounidenses.

El volumen máximo equivale a cerca de una tonelada y fue valorado entonces en unos $165 millones de dólares.

La Casa Blanca confirmó en marzo que el acuerdo había sido impulsado bajo la dirección de Trump y que el secretario del Interior, Doug Burgum, había participado en su concreción.

Sin embargo, el reportaje de The New York Times señala que algunas refinerías no están dispuestas a procesar determinadas partidas hasta poder certificar que el oro no está relacionado con actividades ilícitas.

Las normas internacionales aplicadas por la industria exigen controles sobre la procedencia del metal para evitar que las cadenas de suministro financien grupos criminales, corrupción o actividades que provoquen daños ambientales.

Trump había sancionado el oro venezolano

La apertura del mercado estadounidense al oro venezolano supone un cambio respecto a la política que Trump mantuvo durante su primer mandato.

En marzo de 2019, su Administración incluyó el oro venezolano en una lista de operaciones sancionadas debido a las preocupaciones sobre corrupción y daños ambientales asociados a la actividad minera en Venezuela.

Ahora, después del cambio de política de Washington hacia Caracas, el Gobierno estadounidense ha permitido nuevamente transacciones vinculadas al sector aurífero venezolano. La licencia concedida para las operaciones con Minerven abrió el camino para el acuerdo con Trafigura y el ingreso del metal al mercado estadounidense.

El giro forma parte de una estrategia más amplia de la Administración Trump para ampliar el acceso estadounidense a los recursos minerales de Venezuela.

En septiembre, la empresa de inversión estadounidense Heeney Capital obtuvo derechos para operar y exportar desde la mina de oro Chocó, en el sur del país, mediante un acuerdo de 30 años con una inversión estimada en $1,000 millones.

Las dudas sobre el origen del oro

Según The New York Times, su investigación siguió la cadena del oro desde las zonas mineras del sur de Venezuela hasta Estados Unidos y los mercados internacionales.

El diario sostiene, citando fuentes anónimas, que parte del metal fue trasladado fuera de Venezuela antes de que algunas empresas involucradas visitaran las minas y que determinados cargamentos estarían vinculados a mineros que pagan sobornos a grupos criminales.

El reportaje también señala que inversores estadounidenses están participando en una mina venezolana que tendría vínculos con personas relacionadas con el crimen organizado.

Las acusaciones forman parte de la investigación periodística y no implican que todo el oro venezolano incluido en los acuerdos estadounidenses tenga necesariamente el mismo origen.

Con información de EFE.

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