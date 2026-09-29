La FIFA acusa a la UEFA de acoso y de intentar influir en sus elecciones presidenciales

La FIFA acusó a la UEFA de actuar “de mala fe y de acoso” por pedir una moción para obtener pruebas sobre el proyecto de crear FIFA FORWARD ENTERPRISE (FFE).

En un escrito presentado en el Distrito Sur de Florida, la FIFA responsabiliza a la UEFA de llevar a cabo una “campaña de desinformación”, en un “intento de influir en la campaña presidencial de la FIFA”.

“Este Tribunal debería rechazar cualquier intento de influir en las elecciones presidenciales de la FIFA basándose en tales argumentos”, afirma el documento.

Además de señalar como falsedad la afirmación de la UEFA de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, “pretendía tener un interés financiero personal en el proyecto de la FFE”, el organismo internacional mantiene que este “estaba sujeto a la aprobación tanto de las asociaciones miembro de la FIFA como del Consejo de la FIFA”.

FIFA has accused UEFA of running a “misinformation campaign” against Gianni Infantino and has hit back at the claim that he was going to “benefit” from a “fraudulently off-market price” regarding the scrapped FIFA Forward Enterprise (FFE) proposal.



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FIFA acusa a UEFA de acoso

Para la FIFA, “todos estos fallos, sumados a la campaña de prensa de la UEFA y a su conducta en este asunto —incluida la omisión de presentar la solicitud bajo sello de confidencialidad—, demuestran que se trata de un caso en el que la parte solicitante ha presentado una petición al amparo del artículo 1782 con fines de acoso, y no por una necesidad legítima de obtener pruebas. Este hecho por sí solo constituye un fundamento independiente para denegar la solicitud”.

La FIFA también asegura que “la UEFA confunde el valor del capital propio (‘equity value’) con el valor de empresa”, al sostener que una valoración justa de FFE habría sido sustancialmente superior a 30,000 millones de dólares y que 20,000 “no reflejaba una transacción realizada en condiciones de plena competencia, sino más bien un acuerdo ilícito y opaco”.

El documento subraya que “el valor de empresa de FFE más que duplicaba el valor del capital propio y, por consiguiente, era muy superior a la cifra que la UEFA considera justa” y que “la UEFA habría conocido todos estos datos si se hubiera molestado en verificar sus afirmaciones antes de criticar públicamente la propuesta o de presentar la solicitud ante el tribunal federal”.

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