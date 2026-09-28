“Juego de villanos”: anuncian primeros concursantes del reality show

La semana pasada, Telemundo anunció el reality show “Juego de villanos”, cuyo estreno está programado para el 20 de octubre y que será conducido por el mexicano Facundo.

El nuevo reality show reunirá a 18 personalidades, y ahora han confirmado la primera parte de ellas. La lista la conforman Alicia Machado, Plutarco Haza, Yina Calderón, Luca Onestini, Arleth Terán, David Ponce, Awilda Herrera, Nahomi Mejía y Miguelito.

Estos primeros nueve nombres competirán junto con los otros nueve que aún no han sido anunciados. El objetivo es demostrar cuál es el más malo de todos, pues solo de esa forma podrán ir avanzando en el programa.

Hace unos días, Facundo, que será conductor del reality show, dio una entrevista a “People en Español” en la que habló sobre lo bien que se sentía por haber sido elegido como conductor y no como concursante de “Juego de villanos”.

En la misma entrevista, Facundo explicó qué todos los espectadores pueden esperar de “Juego de villanos”: “Un reality lleno de todas esas cosas que hacen que los realities tengan sabor: la traición, las confabulaciones, las alianzas y el drama”.

Además de la satisfacción de ganar el reality show, también celebrarán el dinero que la producción dará al ganador del primer lugar.

Este tipo de programas no es ajeno para estas figuras recién anunciadas; por ejemplo, la venezolana Alicia Machado fue la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos”.

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