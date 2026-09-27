Carlos Ponce está produciendo el podcast de su esposa Karina Banda

El actor Carlos Ponce se ha estrenado recientemente como productor de podcast al unirse al nuevo proyecto de su esposa Karina Banda. En una reciente entrevista, Ponce habló sobre la experiencia de ser parte de “Vida de pelos”.

Ponce y Banda tienen seis años de casados, pero ahora han dado un nuevo paso y se han convertido en socios profesionales. Banda estrenó hace menos de un mes el podcast “Vida de pelos”, en el cual Ponce figura como coproductor.

En una entrevista que el actor de 54 años dio a “People en Español”, explicó que está siendo una gran experiencia, no solo por tratarse de un proyecto de su esposa, sino porque también cuenta con un “gran equipo de producción”.

En “Vida de pelos”, Banda habla sobre su amor por las mascotas. En cada episodio incluye historias reales y declaraciones de expertos. El primer episodio se estrenó el 10 de septiembre y hasta ahora se pueden disfrutar de tres episodios, pues se publica uno semanal.

Además de figurar como coproductor del podcast, Ponce fue el invitado al primer episodio titulado “Así nació nuestra vida de pelos”; en él hablan sobre los tres perros que tienen en su hogar.

En la entrevista que dio a “People en Español”, el actor también informó que actualmente ambos están en México grabando algunos episodios.

Sobre la experiencia de trabajar juntos, en la misma entrevista dijo: “Trabajar con Karina es un poquito más como que trabajar para Karina, porque ella es una productora innata, ella es creadora, se encarga de la logística, la producción, ella es la que está a cargo de todo; yo estoy tranquilo siendo su asistente, no tengo problema ninguno”.

Hay que recordar que poco después del estreno del podcast, Ponce fue eliminado del reality show “Top Chef VIP 5”.

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