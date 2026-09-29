Clarissa Molina responde a las críticas por mantenerse soltera: “Estar solo no es estar vacío”

La presentadora Clarissa Molina respondió a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales por continuar soltera, luego de terminar su última relación con Vicente Saavedra.

En un video publicado en su Instagram, la presentadora y exreina de belleza dominicana se refirió a las críticas que ha recibido en sus publicaciones por su situación sentimental. Sin embargo, la conductora de “El Gordo y la Flaca” reflexionó sobre lo importante que es habitar de manera sana la soledad, sin sentir la necesidad de tener una relación solo por el hecho de no estar solo.

“Nos enseñaron a temerle a la soledad. ¡Qué miedo! Pero cuando tú aprendes a habitar en ti mismo, a convivir contigo mismo, tú descubres que estar solo no es estar vacío, señores, es estar lleno de tu propia paz. Debemos aprender a estar solos para no aceptar cualquier compañía por miedo al vacío o a quedarnos solos. Cuidar tu entorno significa elegir con pinzas a qué personas, pensamientos y entornos tú le das acceso a tu vida”, expresó la dominicana.

Molina resaltó la importancia de construir una estabilidad emocional sólida, porque eso es la base para relacionarse amorosamente con otras personas de manera sana.

“Cuando tú construyes una estabilidad emocional sólida, tú dejas de buscar que alguien más te defina, te salve o te llene ese vacío. Tu entorno se vuelve un reflejo de tu estado interior. Si adentro hay paz, afuera exiges respeto y armonía. Es saber elegir”, señaló. “Aprender a estar bien contigo te da la libertad de sanar, de no repetir ciclos tóxicos y entender que quien llega a tu vida debe sumar a la paz que a ti tanto te costó construir”, enfatizó.

Molina aseguró que no hay que caer en la presión social de la necesidad de estar con una pareja. “Tu entorno es tu templo, tu casa es tu templo, así que pon tus límites firmes hoy mismo y no te dejes presionar por comentarios como este lleno de ignorancia”, compartió.

Clarissa Molina se ha mantenido soltera desde que terminó su relación con Vicente Saavedra, con quien estaba comprometida. La pareja anunció su ruptura en mayo de 2023 luego de aplazar su boda por casi un año. “Ustedes conocieron mi relación. ¡Yo fui superfeliz con Vicente! De verdad que fue una relación bien bonita y es lo que yo me llevo. Todos esos recuerdos me los llevo en el corazón, atesorando que compartí todo eso con ustedes, con los fanáticos”, dijo en ese momento, aunque no dio detalles sobre los motivos de su ruptura.

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