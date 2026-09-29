¿Walmart te cobrará más si cree que puedes pagar más? La cadena responde

Walmart aseguró que no utilizará los ingresos, el historial de compras ni la urgencia de sus clientes para cobrarles de más. La aclaración responde a inquietudes sobre nuevas patentes de la empresa y la expansión de sus etiquetas digitales.

Qué prometió Walmart sobre sus precios

En una carta publicada el 25 de septiembre, John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart, rechazó que la compañía vaya a establecer precios individuales según lo que sus sistemas crean que una persona puede pagar.

“Fijamos el precio del producto, no de la persona”, escribió Furner, según TheStreet. Vinculó ese compromiso con la política de precios bajos todos los días, vigente desde hace más de 50 años.

El directivo planteó tres garantías: no usar datos personales para ajustar precios, no emplear su asistente de inteligencia artificial Sparky para encarecer productos u ocultar alternativas más económicas y utilizar las etiquetas digitales para mantener actualizados los precios del estante.

“Cuando interactúas con Sparky, eso es una invitación a atenderte mejor, no a usar tu información personal para establecer un precio personalizado”, afirmó.

Sparky es el asistente de compras con inteligencia artificial de Walmart. Ayuda a buscar productos, comparar opciones y recibir recomendaciones según lo que necesita el cliente.

Los usuarios conservan la decisión sobre qué información comparten con el asistente.

Para qué sirven las etiquetas digitales

Las etiquetas electrónicas, presentes en aproximadamente 2,300 tiendas, permiten sincronizar el precio exhibido con el cobrado en caja y ahorran a los empleados el trabajo de cambiar etiquetas de papel.

Furner sostuvo que no están destinadas a modificar precios según la hora o la persona que esté frente al producto.

La preocupación también surgió tras dos patentes estadounidenses reportadas por el portal noticioso PYMNTS: una para automatizar descuentos en línea y otra para predecir la demanda mediante aprendizaje automático.

Walmart indicó que ninguna se usaría para establecer precios.

El debate sobre los datos de los compradores

La carta coincidió con el cierre de comentarios públicos de la Comisión Federal de Comercio sobre una propuesta para exigir que las empresas informen cuándo utilizan datos personales para cobrar precios diferentes.

Organizaciones de consumidores denominan esta práctica precios basados en vigilancia.

Open Markets Institute cuestionó que informar sea suficiente: “La transparencia no es una respuesta adecuada al poder que los precios basados en vigilancia otorgan a las corporaciones sobre sus clientes”.

La organización advirtió que los grandes comercios conservan poder sobre consumidores sin otras tiendas cercanas.

Walmart, el mayor minorista y empleador privado del país, seguirá personalizando publicidad, recomendaciones de Walmart+ y sugerencias de Sparky.

Según su compromiso, esa personalización no cambiará el precio individual.

Los precios todavía pueden subir

La empresa aclaró que los costos de proveedores, transporte o combustible pueden modificar sus precios generales.

El compromiso llega mientras crecen otros negocios.

En su reporte del 20 de agosto, Walmart informó ingresos trimestrales de $187,940 millones, un aumento anual del 5.9%.

Las ventas digitales globales subieron 23% y los ingresos por membresías, 17%.

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