Asistencia a los juegos de MLB aumenta por cuarto año consecutivo

La Major League Baseball (MLB) anunció que el número de asistencia de fanáticos al estadio aumentó por cuarto año consecutivo y con el número más alto desde 2017.

MLB registró un total de 71,75 millones en los estadios en 2026, un 0.4% más de lo que hubo en 2025 y la asistencia a los juegos de la MLB ha aumentado durante cuatro temporadas consecutivas por primera vez desde el periodo 2004-07.

13 equipos han aumentado en el número de asistencia al estadio, mientras que 17 han descendido. Aunque uno de los más destacados son los Rays de Tampa Bay, equipo que regresó al Tropicana Field para esta temporada.

Tampa Bay registró el mayor aumento, con 628,255 espectadores más, alcanzando un total de 1,414,975, gracias a que los Rays ganaron la División Este de la Liga Americana por primera vez desde 2021.

MLB has recorded its fourth-straight season of attendance growth.



The league totaled 71.75 million fans in 2026 and has just hit its first four-year attendance growth period since 2004?07. — Front Office Sports (@FOS) September 29, 2026

Los Rays jugaron en 2025 en el Steinbrenner Field, el estadio de entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York, mientras se reparaban los daños causados ​​por el huracán Milton en su estadio.

La capacidad del Steinbrenner Field para los Rays era de 10,046 espectadores, y este año atrajeron a 28,055 en el Tropicana Field.

El promedio de asistencia en los parques de la MLB este año fue de 29,589, poco más de 100 en comparación al año pasado.

Los Dodgers repiten con la mejor asistencia de MLB

Los Angeles Dodgers, liderados por Shohei Ohtani y ser bicampeones de Grandes Ligas, fueron nuevamente el equipo con la mejor asistencia en la temporada regular 2026.

El equipo de Los Ángeles tuvo una asistencia récord de 4,034,219, un promedio de 49,805. 5 de los 30 equipos que conforman Las Mayores lograron sumar más de 3 millones de asistencia.

Toronto, que venía de ganar el banderín de la Liga Americana en 2025, aumentó su audiencia en 488,943, llegando a 3,338,878, y Seattle, que se quedó a una victoria de alcanzar su primera Serie Mundial en 2025, aumentó en 345,745, llegando a 2,883,798.

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