Yankees dan paliza a Red Sox gracias a gran actuación de Ben Rice y Cam Schlittler

Los New York Yankees comenzaron con autoridad la Serie de Comodines de la Liga Americana al imponerse 9-0 a los Boston Red Sox en el Juego 1 disputado en el Yankee Stadium.

Ben Rice: 4-for-5, 2 HR, 6 RBI

Cam Schlittler: 6.1 IP, 2 H, 0 R, 10 Ks



Theeeeeeeee @Yankees WIN!



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La ofensiva neoyorquina encontró en Ben Rice a su principal figura, después de terminar la noche con cuatro imparables, dos cuadrangulares y un Grand Slam que sentenció el encuentro.

Nueva York tomó la ventaja desde la segunda entrada. George Lombard Jr y Anthony Volpe se colocaron en circulación antes de que Austin Wells conectara un sencillo productor para mandar a Lombard al plato y establecer el 1-0. Boston no encontró respuesta ante Cam Schlittler, mientras la ofensiva local comenzó a construir la diferencia.

Rice aumentó la diferencia en la quinta entrada con su primer cuadrangular de la noche, un batazo por el jardín central frente al relevista Erik Miller que colocó la pizarra 2-0. El toletero ya había conectado un doble durante su primer turno y terminó por convertirse en el eje ofensivo de los Yankees durante el primer encuentro de la serie.

La séptima entrada permitió a la novena de la Gran Manzana comenzar a separarse definitivamente. Spencer Jones y Austin Wells abrieron con sencillos, Paul Goldschmidt recibió base por bolas y Rice produjo la tercera carrera con un sencillo al jardín derecho. Posteriormente, una doble matanza permitió que Wells cruzara el plato para colocar el 4-0.

El golpe definitivo apareció en la octava. George Lombard Jr anotó mediante un elevado de sacrificio de Austin Wells para el 5-0 y, después de que las bases se llenaran nuevamente, Ben Rice encontró un lanzamiento de Brayan Bello y mandó la pelota por encima de la barda del jardín central para completar el Grand Slam. Ryan McMahon, Spencer Jones y Paul Goldschmidt anotaron en el maderazo del primera base de 27 años.

El batazo con las bases llenas colocó el 9-0 definitivo y completó una noche de cuatro hits en cinco turnos para Rice, con dos jonrones. El primera base respondió como referente ofensivo de Nueva York ante la ausencia de Aaron Judge, mientras los Yankees tomaron ventaja en la serie.

Cam Schlittler comandó la blanqueada

La actuación ofensiva tuvo como complemento el trabajo de Cam Schlittler, quien mantuvo en cero a Boston durante 6.1 entradas y consiguió 10 ponches. El abridor comenzó el encuentro con una recta de 101 millas por hora y limitó las oportunidades de los Red Sox durante su salida.

Schlittler llegó a la sexta entrada con 10 ponches y 107 lanzamientos antes de regresar al montículo para el séptimo episodio. Su salida terminó después de un sencillo de Wilyer Abreu, con 117 pitcheos, la cifra más alta de su carrera, antes de que Paul Blackburn ingresara desde el bullpen.

Blackburn consiguió terminar el séptimo capítulo con una doble matanza, mantuvo la blanqueada durante el octavo y John Schreiber se encargó del noveno episodio. Boston únicamente logró colocar tres imparables en la pizarra antes de que los Yankees completaran el 9-0, mientras Willson Contreras entregó el último out mediante ponche.

Con la combinación de dos cuadrangulares de Ben Rice, incluido el Grand Slam de la octava entrada, y los 10 ponches de Schlittler, los Yankees se quedaron con el primer partido de la Serie de Comodines. Nueva York tomó así la delantera frente a Boston en una eliminatoria al mejor de tres encuentros.

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