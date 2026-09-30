Cliente dice que vio a empleada de Taco Bell escupir en su comida

Un cliente de Taco Bell denunció en Facebook que vio a una empleada escupir sobre un pedido. Según su relato, el personal negó esa interpretación y aseguró que la mujer, identificada como gerente, únicamente estaba oliendo la comida.

La acusación que provocó el enfrentamiento

Shawn Meck contó que acudió a cenar a un establecimiento de Taco Bell, sin precisar la ciudad ni una dirección completa. Allí, afirmó haber observado la conducta que después denunció públicamente.

De acuerdo con el portal The Mary Sue, Meck confrontó a la empleada en ese momento.

En su publicación explicó que le reclamó y que alguien respondió que la mujer era gerente y había estado oliéndola, en referencia a la comida.

El cliente rechazó esa versión. “Literalmente la vi escupir sobre ella”, escribió. “Por eso dije algo”.

Las dos versiones del episodio proceden de la publicación de Meck: su acusación y la explicación que atribuye al personal.

Sin embargo, no hay una declaración directa del restaurante que confirme esa respuesta ni evidencia independiente que permita determinar qué ocurrió.

Un reembolso y una presunta amenaza de llamar a la policía

En un comentario posterior, Meck añadió que la mujer se había retirado del área antes de que otro empleado se acercara a él y le devolviera el dinero de su pedido.

Sin embargo, no explicó si recibió una justificación para el reembolso o si algún trabajador reconoció un problema con los alimentos.

La devolución, por sí sola, no establece que el restaurante admitiera la acusación.

El intercambio volvió a escalar cuando varios hombres entraron al local.

Meck aseguró que les advirtió sobre lo que creía haber presenciado y que, como respuesta, un empleado amenazó con llamar a la policía.

Según su relato, respondió que podían hacerlo y mantuvo su versión. No indicó si efectivamente se realizó la llamada ni si llegaron agentes al establecimiento.

Otro punto pendiente es a quién pertenecía la comida. Meck no aclaró si se trataba de su pedido, del de otro cliente o de alimentos que todavía no habían sido entregados.

Qué falta por esclarecer

Algunos lectores de la publiación pidieron revisar las cámaras de seguridad. Otros recomendaron contactar directamente a Taco Bell o presentar una denuncia formal.

Hasta la publicación de esta nota, no había información sobre una revisión de grabaciones ni sobre un seguimiento de la empresa después del reembolso.

Tampoco se sabe si Meck llevó su queja a las oficinas corporativas, a un departamento de salud o a otra autoridad.

Taco Bell cuenta con un sistema de atención para reportar problemas relacionados con visitas específicas.

Las quejas por higiene, saneamiento o manejo inseguro de alimentos también pueden dirigirse a departamentos de salud locales o estatales.

Datos como el recibo, la ubicación, la hora y una descripción precisa ayudan a identificar el incidente.

El portal The Mary Sue contactó a Meck y a Taco Bell para solicitar información adicional, pero ninguno había respondido al momento de su publicación.

Por ahora, la acusación permanece sin corroboración independiente.

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