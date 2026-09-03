Taco Bell lanza el Churro Ice Cream Taco: el regreso del icónico postre

Con la llegada del otoño y el final de año a la vuelta de la esquina, Taco Bell lanzó el 1 de septiembre un nuevo producto que se hizo viral apenas salió al mercado: el Tacolate.

El regreso del Tacolate es en realidad el Taco de Helado de Churro, elaborado con la clásica tortilla de cono de waffle y una cobertura de chocolate negro con arroz inflado. Su mayor atractivo es el helado con sabor a churro, con notas predominantes de canela. Su precio es de $3.99.

Por si fuera poco, se sirve con salsa de mango y jalapeño y salsa de canela y frutos del bosque.

Se trata de una colaboración con Salt & Straw para traer de regreso un helado que a todos encanta, inspirado en el clásico Choco Taco de Klondike, que ya no se fabrica.

Este sabor característico del nuevo taco de churro evoca más al cereal Cinnamon Toast Crunch o a la horchata que al dulce tradicional.

La directora global de Innovación Alimentaria, Liz Matthews, destacó en un comunicado que el Taco de Helado de Churro “se basa en todo lo que los fans adoraron de la colaboración original, con un sabor que encaja a la perfección en nuestro menú”.

Luego de la experiencia del año pasado, cuando el Tacolate se agotó durante el fin de semana de su lanzamiento en las más de 50 heladerías Salt & Straw, el Taco de Helado de Churro combina lo mejor de ambas marcas. El cofundador y maestro heladero Tyler Malek afirmó que la respuesta dejó claro que los clientes querían que el producto se mantuviera en el menú.

“Así que, cuando tuvimos la oportunidad de llevar la idea más allá de nuestros restaurantes, quisimos idear algo completamente nuevo”.

Delicias heladas y la expansión de la marca

Así nace también una bebida helada inspirada en el postre. Taco Bell sigue apostando por la innovación en su concepto de cafetería con el lanzamiento del Salt & Straw Choco-Waffle Chiller, una propuesta helada que fusiona la creatividad de la heladería artesanal con la esencia de la marca.

Aquí tienes los detalles clave de esta tendencia:

Inspiración y sabor : Se trata de una bebida creada a partir de una base de helado de vainilla , enriquecida con crujientes trocitos de churro y cono de waffle , y finalizada con una generosa capa de crema batida y más trozos de cono.

: Se trata de una creada a partir de una base de , enriquecida con crujientes y , y finalizada con una generosa capa de y más trozos de cono. Presentación oficial : El producto se dio a conocer durante el evento anual Live Más Live en Hollywood, acompañando a otras cuatro bebidas que buscan un lugar permanente en el menú.

: El producto se dio a conocer durante el evento anual en Hollywood, acompañando a otras cuatro que buscan un lugar permanente en el menú. Expansión del concepto: Este formato de cafetería debutó a finales de 2024 y ya opera en más de 30 restaurantes, aunque la visión a futuro de la compañía es ambiciosa: llevar este modelo a cada uno de sus más de 7700 locales en Estados Unidos.

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