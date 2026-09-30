Raúl Asencio será operado por una fractura en la tibia y prolonga su falta de minutos en el Real Madrid

El defensor del Real Madrid Raúl Asencio será sometido este jueves a una intervención quirúrgica debido a una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha, según confirmó el club mediante un comunicado médico oficial.

El canterano, que figuraba entre el reducido grupo de futbolistas del primer equipo a disposición del cuerpo técnico de José Mourinho durante el presente parón internacional en Valdebebas, queda apartado nuevamente de la dinámica competitiva tras haber participado únicamente en el arranque de los entrenamientos semanales.

El zaguero de 23 años no ha conseguido disputar minutos oficiales en lo que va de la temporada 2026/27. Tras superar una rotura muscular en el recto femoral derecho sufrida a finales de julio, que lo mantuvo inactivo hasta su reincorporación a las convocatorias el pasado 12 de septiembre frente al Rayo Vallecano, Asencio figuró en el banquillo en las últimas tres presentaciones del conjunto blanco sin ingresar al terreno de juego.

El parón por la fecha FIFA dejó a Mourinho con solo cinco jugadores de campo disponibles en la capital española (Éder Militão, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni y el propio Asencio). Esta recaída física prolonga un periodo convulso para el jugador en el plano extradeportivo, en el cual resolvió recientemente expedientes judiciales tras una sanción por delito contra la seguridad vial en Gran Canaria y la posterior absolución en el proceso por la difusión no autorizada de un vídeo privado.

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