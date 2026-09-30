FA acusa a Álvaro Arbeloa por hablar mal de un árbitro en Premier League

Álvaro Arbeloa, entrenador del Fulham, ha sido acusado por la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) de poner en duda la integridad del árbitro del partido que su equipo empató a dos contra el Manchester United hace unas semanas.

Al equipo de Arbeloa se le escaparon dos puntos en los últimos minutos contra los ‘Red Devils’ y el técnico español dijo en rueda de prensa que todas las decisiones dudosas fueron contra ellos.

Arbeloa señaló que se esperaba un arbitraje así después de que el United perdiera contra el Manchester City de forma controvertida la semana anterior.

“Se acusa a Arbeloa de actuar de forma impropia en sus comentarios post partido poniendo en duda la integridad de un árbitro”, informó la FA en un comunicado.

Arbeloa se expone a una multa económica y a una sanción deportiva que puede incluir partidos de suspensión.

El técnico español tiene hasta el 1 de octubre para apelar contra esta acusación.

? ÚLTIMA HORA | Álvaro Arbeloa acusado de "mala conducta" por sus críticas al arbitraje



? La Asociación de Fútbol Inglesa le acusa por unos comentarios realizados después del partido de la Premier League entre el Fulham y el Manchester United, disputado el domingo 20 de? pic.twitter.com/R15PZ5gq0K — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 30, 2026

Jamie Carragher pide que se le quiten los títulos al Manchester City

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, exigió que se retiren los títulos que el Manchester City consiguió durante los nueve años en los que la Premier League les ha declarado culpables de más de un centenar de irregularidades financieras.

“Creo que los títulos que el City ha ganado en este tiempo deberían ser retirados de su palmarés”, dijo Carragher, ahora comentarista en la televisión británica, en “Sky Sports”.

Durante la época investigada por la Premier, el City ganó tres Ligas inglesas y varias Copas. Pese a que exjugadores y exentrenadores han reclamado ya esos títulos como suyos, siendo el City culpable, Carragher no está todo de acuerdo en que los trofeos deban repartirse.

“Lo que ha hecho el City es dañar incluso a sus propios jugadores, porque sus trofeos y medallas ya no se ven de la misma manera. He ganado varios títulos en mi carrera, pero yo nunca miro las medallas que conseguí, lo que recuerdo es el momento en el que lo conseguí. Recuerdo cuando el árbitro pitó el final de un partido importante. Los jugadores de los otros equipos nunca tendrán esa sensación porque se la robó el Manchester City. No creo que a ningún jugador le importe que le den una medalla que va a poner en su casa. Nunca la mirará”.

“Hasta que no se vayan, no sé cómo se va a quitar esa mancha del club. El City seguirá adelante y tendrá grandes equipos en el futuro, pero no sé cómo estos dueños van a seguir después de lo que ha pasado. Dicen que tienen pruebas irrefutables. ¿Dónde están?”, se preguntó.

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