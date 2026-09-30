Dueña de negocio que amenazó a taqueros con llamar a ICE dice que su empresa se está arruinando

Francesca Ortega, propietaria de una empresa de limpieza en Santa Clarita, California, asegura que su negocio enfrenta consecuencias tras difundirse un video donde insultó a unos vendedores de tacos y amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Reseñas negativas y preocupación por sus empleados

En un video de disculpa, Ortega afirmó que la controversia perjudicó a la compañía que construyó durante una década.

Según New York Post, aseguró que sus buenas calificaciones fueron invadidas por reseñas de una estrella.

“Ahora todo mi sustento está arruinado. El negocio que tanto me esforcé por construir durante 10 años”, expresó.

También manifestó preocupación por el impacto sobre su personal: “Mis empleados tienen cuentas que pagar, necesitan trabajar. No pueden simplemente estar perdiendo horas porque la gente está enojada conmigo”.

Ortega, quien está embarazada, sostuvo que ella y su familia recibieron amenazas y que teme salir en público.

Entre lágrimas, dijo que la situación afecta a sus hijos y al bebé que espera.

“No he podido comer, no he podido dormir desde ayer”, señaló. “Esto es una pesadilla total”.

La confrontación y sus explicaciones

Según el portal We Got This Covered, Ortega cuestionó los puestos de tacos porque considera que perjudican a los negocios de la comunidad.

Durante la discusión llamó a los vendedores criminales ilegales y describió sus puestos como baratos y sin suficiente clase para la zona.

A una vendedora la insultó en español con una expresión que ambos medios reprodujeron en inglés como ‘vieja apestosa”, antes de amenazar con llamar a ICE.

Tras recibir críticas y mensajes de distintas partes del país, Ortega sostuvo: “No soy quien están mostrando en ese video. Ese video fue sacado de contexto”, aunque reconoció que su conducta “no fue aceptable”.

“No sabía la gravedad que tendría mencionar la palabra ICE”, explicó. “Ahora entiendo todo el peso que tiene y lo sensible que es la gente a eso, y lo siento, lo siento de verdad”.

Atribuyó el arrebato al enojo y a su personalidad impulsiva; dijo que perdió la cabeza. “No sé qué me pasa cuando estoy embarazada”, añadió. “Digo muchas estupideces”.

Reconoció que no debió confrontar a la vendedora y que esperaba una interacción diferente. También mantuvo que nunca quiso amenazarla y que el conflicto comenzó cuando la mujer fotografió su matrícula.

Otro reclamo por el teléfono del negocio

Ricardo Morales, quien envió un mensaje de crítica a Ortega, contó a Fox 11 que después comenzó a recibir llamadas y textos de personas que creían contactar a la empresa de Ortega.

Según el diario La Opinión, Ortega cambió el número del negocio en Google por el de Morales y reconoció haberlo hecho porque sus críticos seguían contactándola.

“Es una locura pensar que alguien pueda ser tan extremadamente vengativo y ahora no asuma la responsabilidad de sus acciones”, declaró Morales.

Sigue leyendo:

– California frena las redadas de ICE con nuevas normas y prohíbe los guantes de electrochoque

– Cliente dice que vio a empleada de Taco Bell escupir en su comida

– Operativo de ICE en Dallas deja 121 arrestos, entre ellos dos presuntos miembros del TdA