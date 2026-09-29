Operativo de ICE en Dallas deja 121 arrestos, entre ellos dos presuntos miembros del TdA

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Dallas, Texas, arrestaró a 121 personas, dos de ellos presuntos miembros del Tren de Aragua, durante un operativo de seguridad que se extendió a lo largo del verano en la zona del lago Lewisville, según informó la agencia federal este pasado viernes.

La operación, que inició el 27 de junio y concluyó el fin de semana del Día del Trabajo, se centró en la identificación de extranjeros en situación irregular y en el apoyo a las fuerzas del orden locales durante la temporada alta de navegación.

De acuerdo con el comunicado de ICE, los dos presuntos integrantes del Tren de Aragua —organización designada por el Departamento de Estado de EE. UU. como grupo terrorista extranjero y terrorista global especialmente designado— fueron identificados como Willian Josué Ordóñez Vásquez, venezolano de 24 años, y Edwin Josue Cabrera-Zelaya, hondureño de 22 años.

La agencia señaló que ambos eran investigados por el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas por presuntamente operar un servicio ilegal de alquiler de embarcaciones en el lago Lewisville La actividad, según las autoridades, puede eludir normativas de seguridad, inspección y seguros.

La entidad federal recordó además que un servicio similar no autorizado estuvo vinculado a la muerte de un cadete de la Fuerza Aérea en el lago Grapevine durante el fin de semana del Día de los Caídos de 2025.

“ICE está comprometida con el cumplimiento de la ley, la aplicación de las leyes de inmigración de nuestra nación y la deportación de las personas que representan una amenaza para nuestras comunidades”, declaró Miguel Vergara, director de la oficina de campo de ICE en Dallas.

Antecedentes y perfil de los detenidos

Según los reportes de ICE, las personas arrestadas durante el operativo contaban con antecedentes penales o cargos registrados, entre ellos que incluían agresión, violencia doméstica, robo, agresión sexual a un menor, actos indecentes con un menor mediante contacto sexual, navegación bajo los efectos del alcohol, daños a la propiedad, negligencia criminal e infracciones de tráfico.

Asimismo, la entidad precisó que se llevaron a cabo otras cuatro detenciones de personas cuyos antecedentes penales o migratorios generaban preocupaciones adicionales en materia de seguridad pública, sin ofrecer detalles.

La agencia gubernamental enmarcó estas actuaciones dentro de las directrices y promesas del presidente Trump y del secretario Mullin orientadas a la detención y expulsión de inmigrantes en situación irregular.

“Esta operación permitió a nuestra agencia utilizar sus limitados recursos de manera más eficaz”, añadió Vergara en sus declaraciones. “Los resultados hablan por sí solos: 121 arrestos, amenazas a la seguridad pública eliminadas de las calles y una mayor coordinación entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales”.

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