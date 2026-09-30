El Pentágono espera que las últimas tropas estadounidenses en Irak abandonen el país este miércoles

El Pentágono confirmó que prevé completar este miércoles la salida total de las últimas tropas estadounidenses desplegadas en Irak, lo que supondrá el fin de 12 años de presencia militar consecutiva enfocada en el combate al Estado Islámico (ISIS), y dará paso a un esquema de seguridad bajo control exclusivo del gobierno iraquí.

“Este hito refleja el éxito de una campaña de 12 años que derrotó al ISIS como amenaza militar organizada en Irak y en toda la región”, declaró Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono en un comunicado. “También marca la transición de una misión de coalición en tiempos de guerra a un esfuerzo de seguridad liderado por Irak y respaldado por una relación de seguridad bilateral más normal”.

Por su parte, el primer ministro iraquí, Ali Al-Zaidi, participó en la ceremonia de cierre de la coalición internacional, donde subrayó que Irak “está cosechando hoy los frutos de inmensos sacrificios y años de esfuerzo heroico, que culminan con el establecimiento por parte de nuestros organismos de seguridad, en todas las ramas, del control total sobre el panorama operativo y de seguridad en todo el país”.

Décadas conflicto y situación en Medio Oriente

La salida del miércoles constituye el segundo retiro total de tropas estadounidenses de suelo iraquí. Tras la intervención iniciada en 2003 y la posterior salida en 2011, las fuerzas armadas estadounidenses retornaron en 2014 para frenar la expansión del ISIS, informó ABC News.

A pesar de lograr la derrota militar del grupo en 2019, la permanencia de un contingente de 2,500 efectivos se mantuvo para evitar un resurgimiento operativo.

El cronograma fijado para este miércoles fue acordado por la administración Biden en 2024 y sostenido por la gestión del presidente Donald Trump. La medida coincide con el reciente repliegue de unidades estadounidenses del este de Siria y con movimientos tácticos ejecutados en zonas como Erbil, en medio del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán.

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