Nuevo sitio de Trump lo contradice sobre las elecciones de 2020 y su posible tercer mandato

America.gov, la nueva plataforma digital del gobierno de Donald Trump, fue presentada como una herramienta para facilitar el acceso de los ciudadanos a información y servicios públicos, pero su sistema de inteligencia artificial comenzó respondiendo algunas preguntas con datos que contradicen afirmaciones habituales del presidente.

El sitio, que asegura generar sus respuestas a partir de “fuentes gubernamentales oficiales”, fue puesto a prueba por Associated Press durante el evento de lanzamiento del martes. Entre las consultas estuvieron quién ganó las elecciones presidenciales de 2020, si Trump puede aspirar a un tercer mandato y cuál es el nombre del departamento federal que tiene su sede en el Pentágono.

En varios casos, las respuestas iniciales del chatbot contradijeron posiciones que Trump ha defendido públicamente.

Joe Biden ganó las elecciones de 2020

Ante la pregunta sobre las elecciones presidenciales de 2020, el sistema respondió inicialmente que las fuentes oficiales del gobierno federal no indicaban que un fraude generalizado hubiera cambiado el resultado de los comicios. También señaló que sí se produjeron delitos electorales aislados, pero que fueron procesados.

Trump perdió esas elecciones frente al demócrata Joe Biden y desde entonces ha afirmado reiteradamente, sin pruebas que sustenten un fraude generalizado, que la elección le fue “robada”.

Las auditorías y recuentos realizados después de los comicios no encontraron un fraude significativo que modificara el resultado. Además, funcionarios de la propia administración de Trump descartaron la existencia de un fraude electoral generalizado.

Captura de pantalla de la página web America.gov

Sin embargo, mientras Trump todavía pronunciaba su discurso durante el lanzamiento de la plataforma, la respuesta del sitio cambió. Al repetir la pregunta sobre quién ganó las elecciones de 2020, el sistema indicó que no podía responder “preguntas políticas”.

La misma respuesta apareció posteriormente ante consultas sobre si Trump había sido sometido a un juicio político o condenado por delitos graves.

El chatbot cuestionó un tercer mandato

La agencia de noticias también preguntó al sitio si Trump se postulará a la Presidencia en 2028. La respuesta inicial señaló que la 22ª Enmienda de la Constitución estadounidense establece que una persona no puede ser elegida presidente más de dos veces y recordó que Trump fue elegido en 2016 y 2024.

Trump ha planteado la posibilidad de buscar un tercer mandato, pese a las restricciones constitucionales. Incluso ha mencionado posibles mecanismos para intentarlo. En una entrevista con NBC News, llegó a afirmar que existían “métodos” para intentar llegar a la Casa Blanca una vez más.

Otra respuesta fue por el cambio en la denominación oficial del organismo encargado de la defensa nacional. Ante la pregunta sobre el Pentágono, America.gov respondió inicialmente: “El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa”.

Trump firmó el año pasado una orden ejecutiva destinada a permitir el uso del nombre Departamento de Guerra para referirse al Departamento de Defensa, argumentando que la denominación tradicional tenía un carácter “progresista”.

La respuesta del chatbot, por tanto, utilizó el nombre oficial del departamento en lugar de adoptar la denominación impulsada por Trump.

El cambio climático y los salarios presidenciales

El sistema también ofreció una respuesta contraria a las posiciones de Trump sobre el cambio climático.

Al ser consultado sobre el papel de la actividad humana en el calentamiento global, el sitio señaló que las páginas científicas del gobierno federal atribuyen gran parte del calentamiento reciente a las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, principalmente procedentes de la quema de combustibles fósiles.

Trump ha descrito el cambio climático como una “farsa” y su administración ha impulsado medidas para revisar políticas federales relacionadas con las emisiones y la regulación ambiental.

Otro dato que contradijo una afirmación del republicano estuvo relacionado con el salario presidencial.

El chatbot explicó que algunos presidentes habían renunciado a recibir su salario y mencionó a George Washington, Herbert Hoover y John F. Kennedy, además de Trump.

Durante el acto del martes, Trump afirmó que era el primer presidente estadounidense en renunciar a su salario. El mandatario, cuya fortuna incluye importantes inversiones en criptomonedas, ya había hecho anteriormente esa afirmación.

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