Tim Ream, capitán de EE.UU. en el Mundial 2026, anunció su retirada del USMNT: “Ha llegado el momento de dar un paso a un lado”

El capitán de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, Tim Ream, anunció el pasado martes su retiro del conjunto nacional y puso fin a una trayectoria internacional de 16 años con la camiseta del USMNT.

El defensor de 38 años confirmó la decisión durante una transmisión con TNT Sports en su ciudad natal de St. Louis. “Sé que en el pasado he dicho que no me retiraría de la selección hasta retirarme completamente del fútbol, pero los chavales son cada vez más jóvenes, y no me refiero a mis propios hijos”, dijo.

“Esto se ha hablado antes de esta concentración. Se habló de que ya no sería jugador de la selección, así que es una retirada. Hemos utilizado la palabra “reconocimiento”. No teníamos muy claro cómo queríamos etiquetarlo, pero sí, eso es todo para mí”, explicó.

Tim Ream tells @bguzan he’s looking forward to more family time in retirement ?? pic.twitter.com/PC8gF3tRfT — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) September 30, 2026

Ream no tuvo reparo en abrirse sentimentalmente y reconocer que sentía orgullo por haber formado “parte de algo” durante 16 años. Sin embargo, decidió que “ha llegado el momento de dar un paso al lado y dejar de jugar con la selección”.

Ream debutó con la selección estadounidense en noviembre de 2010. Ahora, cierra su etapa como uno de los jugadores con mayor permanencia en la historia del equipo nacional. 16 años.

No obstante, su recorrido con la selección no fue continuo, sino intermitente. Después de disputar siete partidos internacionales entre 2010 y 2011, no volvió a jugar hasta 2014.

Luego estuvo ausente durante todo 2018 antes de sumar 14 apariciones en 2019. Más adelante, tras apenas seis partidos internacionales en los dos años siguientes, regresó de forma sorpresiva para el Mundial de Qatar 2022, donde volvió directamente al once titular.

Ream también fue una pieza constante durante el camino hacia el Mundial de 2026. Terminó como capitán del equipo y fue titular en cuatro partidos del torneo disputado en junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante su carrera internacional, Ream disputó dos Copas del Mundo y ganó dos títulos con Estados Unidos. Formó parte de los equipos que conquistaron la Liga de Naciones de la Concacaf en 2020 y 2024.

Al repasar su trayectoria, el defensor evitó señalar un momento específico como el más importante de su carrera. “Es lo que hace que el viaje sea el viaje. No hay una sola cosa que pueda señalar y decir: ‘Oh, me alegro muchísimo de que pasara eso’”.

“No creo que pueda separar unos momentos de otros. Todo pasó porque pasó y, al final del día, todavía pude estar aquí después de representar a mi selección durante 16 años, incluso con los altibajos”, señaló.

Aunque su etapa con la selección terminó, Ream seguirá concentrado en su carrera en la MLS con Charlotte FC. El futbolista indicó que todavía no ha decidido cuándo pondrá fin a su carrera profesional.

“No he tomado una decisión (…) No estoy del todo seguro de lo que va a pasar. Queremos intentar ganar un título. Tenemos un buen grupo en ese vestuario y hemos estado jugando bien, encadenando una buena racha, así que ese es el objetivo”, justificó.

“Y luego, una vez que termine la temporada, ya se verá a partir de ahí, pero no será una decisión tomada ni comunicada hasta que se haya chutado el último balón”, expresó.



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