Trump celebrará el Mes de la Herencia Hispana por primera vez en su segundo mandato

El presidente Donald Trump encabeza este miércoles en la Casa Blanca la conmemoración del Mes Nacional de la Herencia Hispana, que constituye el primer acto oficial de esta celebración durante su segundo mandato y a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio término.

La actividad tiene lugar a poco más de un mes de las elecciones legislativas de medio mandato, y coincide con posturas críticas expresadas por sectores del propio Partido Republicano sobre la aplicación de las medidas migratorias actuales.

La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, señaló públicamente que algunos procedimientos de control migratorio de la administración “han ido demasiado lejos” y afirmó que electores hispanos que respaldaron al mandatario en 2024 “se sienten traicionados”.

Posteriormente, la legisladora indicó que mantuvo una conversación directa con el presidente para solicitarle preservar el respaldo del electorado latino hacia la agrupación política.

Comportamiento del voto latino

Durante las elecciones presidenciales de 2024, el 48% de los votantes latinos otorgó su respaldo a la candidatura del republicano, lo que significó el nivel de apoyo más alto registrado por el representante republicano en sus tres contiendas electorales.

Sin embargo, una encuesta de New York Times/Siena señala que el nivel de aprobación hacia el mandatario entre los hispanos que votaron por su propuesta en 2024 bajó al 66% en abril de este año, lo que representa un descenso de 27 puntos en comparación con el inicio de su segundo periodo de gobierno.

¿Cómo fue el evento durante el primer mandato de Trump?

Durante su primera administración, Trump utilizó la conmemoración de la Herencia Hispana para abordar asuntos de su gestión. En 2017 realizó la proclamación oficial del mes con la participación de dirigentes comunitarios, empresariales y religiosos. En 2018 y 2019 sostuvo reuniones en el Salón Este, donde expuso sobre variables económicas, empleo y seguridad en los límites fronterizos.

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