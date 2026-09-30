Trump sobre Marco Rubio: “Atentos a lo que va a hacer con Cuba”

El presidente Donald Trump pidió este miércoles prestar atención a las próximas acciones de su secretario de Estado, Marco Rubio, respecto a Cuba, en un momento en que Washington mantiene una creciente presión económica sobre la isla.

“Atentos a lo que va a hacer con Cuba”, dijo Trump durante un acto en la Casa Blanca por el Mes de la Herencia Hispana, antes de invitar a Rubio a subir al escenario.

El secretario de Estado aprovechó su breve intervención para reivindicar su vínculo con la comunidad hispana y con Estados Unidos.

“Como hispanoamericanos, somos estadounidenses. Amamos este país”, afirmó Rubio, quien añadió que muchos conocen, por experiencia propia o por la historia de sus familias, cómo es la vida en otros lugares y por qué consideran especial a Estados Unidos.

Rubio endurece su mensaje sobre Cuba

Las palabras de Trump se producen después de que Rubio advirtiera que Washington espera que Cuba cambie de rumbo y señalara que quienes confían en que la Administración Trump terminará sin que se produzcan cambios en la isla “aprenderán la lección por las malas”.

El secretario de Estado también ha descrito recientemente la revolución cubana como un fracaso y ha sostenido que las autoridades de la isla tienen la oportunidad de iniciar cambios políticos y económicos.

Trump, por su parte, había calificado a Cuba de “Estado fallido” durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el 23 de septiembre y afirmó que la isla “está fracasando como nunca antes” y “caerá”.

Sin embargo, tres días después el presidente dijo que confiaba en alcanzar un acuerdo con La Habana y que probablemente no sería necesaria una operación militar.

Cuba enfrenta una fuerte crisis energética

El endurecimiento del mensaje de Washington coincide con una profunda crisis energética en Cuba, que se arrastra desde mediados de 2024 y se ha agravado desde comienzos de este año.

Estados Unidos mantiene un cerco sobre el suministro de petróleo a la isla y ha aplicado nuevas medidas de presión contra personas y entidades relacionadas con el Gobierno cubano o con sectores considerados estratégicos, entre ellos la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

La situación ha aumentado la presión sobre La Habana mientras el diálogo entre ambos gobiernos permanece suspendido.

La Administración Trump también ha dejado abierta la posibilidad de nuevos pasos contra Cuba, mientras Rubio mantiene que cualquier cambio debe implicar una transformación política y económica en la isla.

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