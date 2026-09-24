Qué es la “hangxiety”, la extraña sensación de culpa que produce la resaca

Aunque no le sucede a todos, la resaca es un estado que se desarrolla después de tomar bebidas alcohólicas en exceso, donde el cuerpo sufre dolor de cabeza, sed, náusas y cansancio. Sin embargo, también es posible experimentar “hangxiety”, que aumenta la extraña sensación de culpa.

El término no corresponde a un diagnóstico médico real y la palabra en inglés está formada por la combinación de “hangover” (resaca) y “anxiety” (ansiedad). En este sentido, se utiliza para describir la ansiedad que aparece durante o después de una noche de consumo de alcohol.

Durante la “hangxiety”, especialmente al despertar, la persona puede sentir nerviosismo, pensamientos acelerados, culpa o una sensación difícil de explicar de que algo no está bien. Y algo importante: no siempre depende de lo que haya hecho la noche anterior.

El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo de Estados Unidos (NIAAA) incluye la ansiedad, irritabilidad y sudoración entre los posibles síntomas de una resaca. Además, investigaciones recientes indican que algunas personas son muy susceptibles a desarrollar ansiedad.

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¿Por qué la resaca puede producir ansiedad?

La explicación está, esencialmente, en la manera en que el alcohol modifica temporalmente la actividad cerebral.

El doctor Jonathan Allen, vicepresidente de servicios de adicciones para Hartford HealthCare y director médico de Rushford, comparó el cerebro como “una balanza que busca alcanzar el equilibrio”.

“En un lado de la balanza está el GABA, un neurotransmisor sedante y relajante. El glutamato, un neurotransmisor activador, está en el otro lado”, explicó.

Durante el consumo de alcohol aumenta la actividad relacionada con el GABA, que favorece la relajación, mientras el cerebro realiza ajustes para compensar esos cambios. Cuando el alcohol comienza a desaparecer del organismo, ese efecto sedante disminuye y puede aparecer una especie de respuesta de rebote.

“Este desequilibrio puede dejar a alguien sintiéndose ansioso, irritable y con dificultades para dormir”, señaló el experto.

El NIAAA también describe un fenómeno relacionado como una especie de “miniabstinencia”: mientras se bebe, algunas personas se sienten más relajadas, pero cuando desaparecen los efectos del alcohol pueden experimentar más inquietud y ansiedad.

Además, la resaca implica deshidratación leve, sueño fragmentado, inflamación y otros cambios físicos que pueden intensificar el malestar.

¿Cómo controlar la “hangxiety” y cuándo acudir al médico?

El primer paso es atender la resaca y darle tiempo al organismo para recuperarse. Beber agua, descansar y consumir alimentos que se toleren bien puede ayudar a afrontar síntomas como sed, cansancio o malestar estomacal.

También pueden ser útiles actividades de baja intensidad, ejercicios de respiración, meditación, estiramientos o yoga si la persona se siente físicamente capaz. La idea no es “eliminar” de inmediato la ansiedad, sino reducir los estímulos que mantienen al organismo en alerta.

“Cuando no estamos lidiando con náuseas o un dolor de cabeza, podemos abordar mejor nuestra salud emocional”, señala el doctor Allen.

Conviene tener cuidado con los supuestos remedios para la resaca. El NIAAA señala que no existe una cura rápida y que el organismo necesita tiempo para metabolizar el alcohol y recuperarse. Los electrolitos pueden resultar agradables para algunas personas, pero no se ha demostrado que aceleren de manera significativa la desaparición de la resaca.

También hay que prestar atención a los analgésicos. El alcohol y el acetaminofén pueden representar un riesgo para el hígado, mientras que medicamentos como ibuprofeno, naproxeno o aspirina pueden aumentar la irritación y el riesgo de sangrado gastrointestinal cuando se combinan con alcohol.

Una “hangxiety” ocasional que desaparece conforme pasa la resaca no necesariamente requiere atención médica. La situación cambia si la ansiedad aparece con frecuencia, es intensa, interfiere con el trabajo, el sueño o las relaciones, o lleva a la persona a beber nuevamente para intentar sentirse mejor.

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