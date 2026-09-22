Agente de ICE que baleó a venezolano en Austin tenía cámara corporal, pero no la llevaba puesta

El agente de ICE que disparó contra el venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez en Austin tenía asignada una cámara corporal, pero no la llevaba encendida durante el tiroteo, según dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional citados por NBC News.

Las autoridades no han explicado por qué el agente no utilizaba el dispositivo. Otro funcionario de ICE que viajaba en el mismo vehículo sí llevaba una cámara, pero las imágenes captadas por ella no incluyen el momento en que Garcés Pérez recibió los disparos.

La ausencia de esa grabación se produce mientras las autoridades de Austin intentan reconstruir el episodio que dejó al venezolano de 28 años con una bala alojada en la espalda. Garcés Pérez se encontraba realizando entregas para DoorDash cuando ocurrió el incidente.

La Policía de Austin difunde nuevas imágenes

La jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, presentó el martes por la noche parte del material obtenido durante la investigación. Las grabaciones fueron realizadas por un agente policial fuera de servicio que se encontraba en la zona.

El material incluye imágenes registradas por la cámara de su vehículo y por su teléfono celular. Aunque no muestra todo el enfrentamiento, contiene el sonido de tres disparos y permitió al agente alertar a sus compañeros sobre lo ocurrido.

Davis pidió además la colaboración de la ciudadanía para localizar videos que puedan ayudar a reconstruir la persecución que precedió al tiroteo.

La Policía de Austin mantiene abierta la investigación y ha solicitado cualquier grabación que permita establecer con mayor precisión la secuencia de acontecimientos. El departamento cuenta con protocolos para la publicación de imágenes relacionadas con incidentes críticos, incluidos tiroteos en los que participan agentes.

Garcés permanece bajo protección judicial

Garcés Pérez fue trasladado a un hospital después de recibir el disparo y, unas cuatro horas más tarde, quedó bajo custodia migratoria en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas, en Pearsall, según su abogado.

La bala permanece alojada en su espalda. Su situación migratoria también quedó temporalmente suspendida después de que un juez federal emitiera el martes una orden de emergencia que bloqueó los procedimientos para deportarlo.

A esto se sumó una petición de la Fiscalía del Condado de Travis dirigida al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE para que Garcés pueda permanecer en Estados Unidos mientras avanza la investigación. La Fiscalía lo considera un “testigo clave” del tiroteo.

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