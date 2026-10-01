Así reaccionó la prensa europea a la “crisis” de Cristiano Ronaldo con Portugal

La Selección de Portugal atraviesa un drama de proporciones históricas. La leyenda Cristiano Ronaldo abandonó de manera repentina la concentración del combinado nacional tras el compromiso frente a Noruega en la UEFA Nations League, motivado, según diversas fuentes, por un quiebre definitivo con el seleccionador Jorge Jesús.

El delantero y capitán luso, que presenció la derrota de su equipo desde el banquillo sin jugar un solo minuto, dio por concluida su estancia con la escuadra nacional al sentirse “traicionado” por el cuerpo técnico, desatando un tsunami mediático que pone en duda su continuidad en el fútbol de selecciones.

La prensa portuguesa reaccionó de forma categórica ante la marcha del atacante. Diarios de referencia como A Bola calificaron el escenario de “crisis total” e “incoherencia absoluta” por parte del futbolista, mientras que Observador tildó el episodio como una “novela” destructiva para el vestuario.

Por su parte, Récord informó sobre el clima de “extrema tensión” y “profundo malestar” que se vive en el seno de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), donde se convocaron reuniones de emergencia para evaluar las consecuencias disciplinarias e institucionales de la marcha del ‘7’.

Portales como MARCA y AS catalogaron el hecho de “bombazo”, subrayando el sentimiento de ruptura entre el jugador y el técnico.

En el resto del continente, L’Équipe definió la situación como un “psicodrama”, La Gazzetta dello Sport tildó de “increíble” el abandono del capitán, mientras que la cadena británica Sky Sports confirmó que la cumbre entre el entorno del jugador y la directiva busca gestionar una salida que deja un sabor amargo en el epílogo de su trayectoria internacional.

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