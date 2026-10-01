El Pentágono incorpora a Elon Musk al diseño de las armas para las guerras del futuro

El empresario Elon Musk volverá a desempeñar un papel oficial como asesor del Gobierno de Estados Unidos después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo incorporara a una iniciativa destinada a definir las armas y tecnologías que necesitarán las Fuerzas Armadas en los conflictos de las próximas décadas.

Musk codirigirá el Proyecto Meridian junto al fundador de Anduril, Palmer Luckey, y el ex presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich.

El grupo estará integrado además por funcionarios, académicos y representantes del sector privado bajo la supervisión del director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael.

La iniciativa fue anunciada por Hegseth durante un discurso sobre el estado de las Fuerzas Armadas en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia.

El equipo tendrá 120 días para estudiar cómo podrían evolucionar los campos de batalla y determinar qué sistemas deberán desarrollar y desplegar Estados Unidos para responder a futuros escenarios de conflicto.

El proyecto supone el regreso de Musk a una función formal dentro de la Administración Trump después de su salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental y de la disputa pública que mantuvo el año pasado con el presidente. Desde entonces, ambos han recompuesto su relación.

Drones y sistemas autónomos ganan protagonismo

El anuncio forma parte de una reorganización más amplia del aparato militar estadounidense, en la que Hegseth situó las tecnologías autónomas y robóticas entre las prioridades para las guerras futuras.

El secretario de Defensa anunció la creación de un nuevo Comando de Guerra Autónoma, con rango de cuatro estrellas, destinado a acelerar el desarrollo y despliegue de drones y sistemas robóticos en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.

El proyecto asociado a esta transformación fue denominado Proyecto Agincourt.

Hegseth defendió una combinación de armamento convencional avanzado con grandes cantidades de sistemas autónomos de menor coste. La experiencia de la guerra de Ucrania, donde los drones se han convertido en una herramienta central del campo de batalla, forma parte de las lecciones que el Pentágono busca incorporar a su planificación militar.

El Proyecto Meridian tendrá como objetivo estudiar precisamente esa evolución tecnológica y proponer soluciones que puedan pasar de la fase de análisis a su desarrollo, pruebas y despliegue.

Reforma más amplia del Pentágono

El futuro de las armas y los sistemas autónomos fue una de las seis iniciativas anunciadas por Hegseth durante su discurso. El secretario también planteó reducir en 20 % el número de generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, dentro de un plan de reorganización de los altos mandos.

Entre las demás medidas figura la creación de una nueva oficina de asuntos religiosos dentro del Pentágono, el refuerzo de las cadenas de suministro nacionales y una convocatoria para que distintos estados compitan por albergar una nueva base militar estadounidense.

Con el Proyecto Meridian, Hegseth busca que empresarios tecnológicos, especialistas y responsables militares participen directamente en la definición de las capacidades que Estados Unidos considera necesarias para los conflictos de 2030, 2050 y más allá.

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