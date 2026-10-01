NYC Ferry subirá sus tarifas en octubre: cuánto costará el boleto y el pase de 10 viajes

Las personas que utilizan el NYC Ferry tendrán que pagar un poco más por sus viajes a partir de este mes. La junta directiva de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (EDC) aprobó el miércoles un nuevo esquema de tarifas que elevará el precio del boleto sencillo y del pase de 10 viajes.

El cambio entrará en vigor el 19 de octubre y representa el segundo incremento en poco más de 2 años para uno de los servicios de transporte que conecta distintos puntos de Manhattan, Brooklyn, Queens y El Bronx con Staten Island y otras zonas ribereñas de la ciudad.

A partir de esa fecha, el boleto sencillo pasará de $4.50 a $5 dólares. El aumento puede parecer modesto en un viaje individual, pero tendrá un impacto mayor para quienes utilizan el ferry de manera habitual, especialmente trabajadores y residentes que dependen de las rutas marítimas como alternativa al transporte terrestre.

¿Cuánto costará el NYC Ferry?

El nuevo esquema aprobado por la EDC establece varios cambios. El boleto sencillo regular costará $5, mientras que el pase de 10 viajes aumentará de $29 a $30.

La tarifa reducida para un viaje también tendrá un ajuste, aunque menor: pasará de $1.45 a $1.50. Este precio aplica a los pasajeros que reúnen los requisitos para las tarifas reducidas del sistema.

La EDC explicó que el objetivo de la modificación es incrementar los ingresos procedentes de los pasajeros mientras se mantiene el crecimiento del servicio y su accesibilidad para los usuarios.

El pase de 2 días seguirá costando $15

En medio del aumento de las tarifas regulares, hay una excepción que no cambiará de precio. La junta aprobó convertir en permanente el pase ilimitado de 2 días, que continuará costando $15.

El boleto había sido introducido como un programa piloto a finales de 2025. Con la decisión de la EDC, dejará de ser una prueba temporal y permanecerá disponible para los pasajeros bajo las condiciones actuales.

La permanencia del pase puede resultar especialmente relevante para quienes utilizan el ferry varias veces durante un periodo corto, ya sea para desplazamientos durante un fin de semana, actividades recreativas o recorridos que requieren múltiples viajes.

El último aumento fue en 2024

El nuevo ajuste llega poco más de 2 años después del incremento anterior. En septiembre de 2024, el precio del boleto sencillo pasó de $4 a $4.50, mientras que el pase de 10 viajes aumentó de $27.50 a $29.

También entonces subió la tarifa reducida, que pasó de $1.35 a $1.45 para personas mayores, personas con discapacidad y pasajeros de bajos ingresos.

Aquel cambio incluyó, además, una ampliación del programa de descuentos para incorporar a todos los estudiantes de secundaria de la ciudad de Nueva York.

Con el nuevo esquema, el boleto regular habrá aumentado un dólar desde septiembre de 2024. En el caso del pase de 10 viajes, el incremento acumulado será de $2.

El NYC Ferry se ha consolidado como una alternativa para desplazarse por la ciudad aprovechando sus vías navegables, particularmente en zonas donde los trayectos terrestres pueden resultar más largos.

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