Venden por un euro el histórico equipo francés Girondins de Bordeaux

El FC Girondins de Bordeaux oficializó este miércoles un acuerdo de traspaso decisivo para garantizar su viabilidad institucional. La sociedad firmó la cesión del club a la firma de inversión Park Bench por un importe simbólico de un euro, operación que conlleva la asunción íntegra del pasivo financiero acumulado por la entidad seis veces campeona de la Ligue 1.

La venta representa el primer paso para la reconstrucción de un gigante histórico que hoy compite en la Régional 1 (sexta categoría del fútbol francés). El movimiento marca la salida de Gerard Lopez tras un quinquenio marcado por el colapso económico y deportivo de la institución gala.

Tras haber descendido deportivamente a Ligue 2 en 2022 y someterse a reestructuración judicial en 2024 (proceso que derivó en la pérdida del estatus profesional y el desmantelamiento de su academia de formación), el club sufrió este verano la descalificación definitiva de los torneos nacionales por decisión de la DNCG y el Tribunal Administrativo de París al no presentar garantías económicas para el curso 2026-2027.

El comunicado emitido por la entidad precisa que los nuevos propietarios serán evaluados en los próximos días por la Comisión Regional de Control de Gestión de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine para validar el plan de viabilidad y la inyección de capital.

De obtener luz verde administrativa, Park Bench asumirá la refundación de un patrimonio futbolístico por cuyas filas transitaron figuras de la talla de Zinédine Zidane, Alain Giresse, Yoann Gourcuff y Pedro Pauleta.

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