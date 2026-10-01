Real Madrid pide a la UEFA máxima celeridad en investigación del Caso Negreira

El Real Madrid ha emitido un comunicado en el que, tras conocer que la UEFA ha confirmado la recepción de diversos documentos enviados por el club sobre el ‘caso Negreira’, señala que espera que “la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión”.

El club blanco destaca que la “UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid CF y la continuación de la investigación relativa a los pagos efectuados durante las dos últimas décadas por el FC Barcelona a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros”.

“La denuncia presentada por nuestro club incorpora abundante documentación y evidencias sobre unos hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral”, agrega.

“Nuestro club continuará colaborando activamente con UEFA y ejerciendo cuantas actuaciones estén a su alcance para el esclarecimiento de unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben presidir el fútbol europeo”, incide el Real Madrid.

UEFA confirmó recibo de documentos sobre Negreira

La UEFA, máximo organismo del fútbol europeo, confirmó la recepción de diversos documentos enviados por el Real Madrid sobre el caso Negreira y anunció que “los tendrá en cuenta como parte de su investigación en curso”.

“La UEFA puede confirmar que ha recibido del Real Madrid una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el Barcelona y el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (el más conocido como ‘caso Negreira’)”, comienza su comunicado.

El ‘caso Negreira’ investiga los pagos que el Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira cuando éste era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros a través de sociedades vinculadas a él.

La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras que el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.

Sigue leyendo:

El Mundial 2026 dejó un impacto económico de $2,000 millones en Nueva York

Portugal anuncia quien llevará la “7” tras salida de Cristiano Ronaldo