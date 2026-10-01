Rubio ordenó a delegación iraní abandonar EE.UU. tras fracaso de negociaciones, según reportes

El secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó este lunes a la delegación de Irán en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) retirarse inmediatamente del territorio estadounidense tras el fracaso de las negociaciones..

De acuerdo con el portal Axios, la instrucción fue comunicada por la misión estadounidense ante la ONU al ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, y a su comitiva diplomática. Tras la notificación, los representantes del país persa partieron desde Nueva York hacia Doha a la 1:20 a.m. del martes.

Scoop: Rubio ordered Iranian delegation to leave the country, U.S. official says https://t.co/HTZa1sxzIp — Axios (@axios) October 1, 2026

Detalles de la expulsión de los iraníes

Fuentes consultadas por Axios indicaron que la comitiva de Teherán había “sobrepasado su bienvenida” debido a la finalización de la Asamblea General. Una segunda fuente del mismo portal precisó que Washington exigió la salida del grupo, aunque el canciller Araqchi ya tenía previsto retornar a Irán esa misma noche.

La orden administrativa ocurrió posterior a los intentos de mediación ejercidos por Catar para aproximar posturas entre ambas naciones y alcanzar una vía de resolución al conflicto bélico. Sin embargo, los intercambios diplomáticos no arrojaron avances y ambas partes mantuvieron sus demandas iniciales.

Mientras tanto, los intermediarios cataríes continúan en contacto con los dos gobiernos para evaluar una propuesta de compromiso.

Posición de la Casa Blanca sobre el conflicto

Este miércoles, durante una comparecencia en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado sobre la evolución de las acciones bélicas en Oriente Medio.

Al respecto, el mandatario estadounidense sostuvo sobre Irán que “los haría explotar“, pero aseguró que “llegaría a un acuerdo”.

Asimismo, el mandatario agregó que el tiempo para alcanzar una resolución definitiva se aproxima.

Sigue leyendo:

– EE.UU. retira sus últimas tropas de Irak: qué cambia y qué queda

– Trump volvió a celebrar la Herencia Hispana en la Casa Blanca

– Trump sobre Marco Rubio: “Atentos a lo que va a hacer con Cuba”