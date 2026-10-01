Sequedad vaginal en la menopausia: qué puede aportar el ácido hialurónico y cuáles son sus límites

La sequedad vaginal puede convertir una relación sexual en una experiencia dolorosa y provocar molestias que continúan fuera de la intimidad. Durante la menopausia, la disminución de estrógenos vuelve los tejidos vaginales más delgados y susceptibles a la irritación. Es un cambio frecuente que tiene tratamiento, aunque encontrar el adecuado puede requerir algo más que comprar un lubricante.

Entre las opciones sin hormonas están los hidratantes vaginales con ácido hialurónico, un ingrediente conocido por su presencia en productos de cuidado facial. En formulaciones específicas para uso vaginal, puede ayudar a aliviar la sequedad.

Su utilidad, sin embargo, debe evaluarse por el producto y los síntomas que se quieren tratar: los resultados de un hidratante vaginal no demuestran que un sérum facial, un suplemento oral o una inyección tengan el mismo efecto, según un relevamiento de la Australasian Menopause Society

Qué puede mejorar y qué muestran los estudios

La sequedad forma parte del llamado síndrome genitourinario de la menopausia, que también puede incluir ardor, irritación, dolor durante las relaciones sexuales y síntomas urinarios. No todas las mujeres presentan las mismas molestias ni necesitan el mismo tratamiento.

El ácido hialurónico se utiliza en algunos hidratantes vaginales por su capacidad para retener agua. La Sociedad Australasiática de Menopausia incluye estos preparados entre las opciones de uso regular que pueden aliviar la sequedad vulvovaginal. El objetivo es mejorar el confort de los tejidos; no modificar los niveles hormonales.

Un ensayo piloto de investigadores de NYU Langone Health, publicado en la revista Menopause en 2024, comparó ácido hialurónico vaginal con estrógeno vaginal y encontró mejoría de los síntomas en ambos grupos.

Es importante consultar a los médicos sobre los beneficios y límites del ácido hialurónico vaginal. Crédito: Shutterstock

El trabajo aporta respaldo a una alternativa no hormonal, pero su carácter preliminar obliga a interpretar los resultados con cautela. Que un estudio pequeño no detecte diferencias no demuestra que dos tratamientos sean equivalentes, ni permite anticipar la respuesta de todas las pacientes.

También hay límites respecto de las molestias que se busca aliviar. La guía de 2025 de las sociedades estadounidenses AUA, SUFU y AUGS señala que los datos no respaldan el uso de hidratantes y lubricantes para prevenir los síntomas urinarios del síndrome. Por lo tanto, no corresponde presentar un gel hidratante como una solución para las infecciones urinarias recurrentes.

Puedes ver: Qué son los hidratantes vaginales y para qué sirven

Hidratante y lubricante cumplen funciones diferentes

La elección puede resultar confusa porque ambos productos se ofrecen para la sequedad, pero se usan con propósitos distintos. El hidratante se aplica regularmente, según las instrucciones de la formulación, para mantener la humedad. El lubricante se utiliza durante la actividad sexual para reducir la fricción. Pueden complementarse, según destacan expertos de The Menopause Society

Esto importa cuando las molestias aparecen también durante el día. Un lubricante puede facilitar una relación sexual sin resolver la sensación persistente de sequedad. A la inversa, usar un hidratante de mantenimiento no impide que se necesite lubricación adicional en ese momento.

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), recomienda considerar hidratantes y lubricantes de venta libre para la sequedad vaginal y contempla su uso combinado en mujeres sexualmente activas.

La tolerancia también cuenta. Algunas formulaciones pueden irritar los tejidos vulvovaginales, advierte la guía estadounidense. Si un producto provoca ardor o empeora las molestias, esa reacción merece una revisión; no debe interpretarse como una señal de que está funcionando.

Un control ginecológico anual permite prevenir enfermedades, detectar problemas a tiempo y cuidar la salud femenina de forma integral. Crédito: Shutterstock

Cuándo hace falta otro tratamiento

Si la sequedad o el dolor persisten, existen alternativas de prescripción. La Clínica Mayo menciona el estrógeno vaginal en dosis bajas, disponible en distintas presentaciones, y otros medicamentos que se seleccionan según los síntomas y los antecedentes. La terapia local no es lo mismo que el tratamiento hormonal sistémico empleado para otros problemas de la menopausia.

En mujeres con antecedentes de cáncer de mama, la elección requiere una evaluación individual y coordinación con el equipo tratante. Los hidratantes y lubricantes suelen formar parte de las primeras opciones, pero que un producto no contenga hormonas no significa que vaya a resolver todas las molestias.

El dolor que continúa pese a utilizar estos productos es motivo para consultar. También lo es el sangrado después de la menopausia, incluso si aparece tras una relación sexual: no debe atribuirse automáticamente a la sequedad.

Para esa consulta resulta útil precisar dónde aparece la molestia, si ocurre únicamente durante la penetración o también en otros momentos, y qué productos se han utilizado. Llevar el envase o una fotografía de sus ingredientes permite revisar la formulación y decidir si conviene mantenerla, cambiarla o investigar otra causa del dolor.

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