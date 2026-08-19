¿La falta de sexo puede atrofiar los genitales? Médicos advierten

“Si no lo usas, se te cae”. Esta afirmación suele repetirse entre grupos de jóvenes (y adultos) debido a la presión social que genera la falta de sexo. Sin embargo, la teoría de que los genitales pueden “atrofiarse” cuando existe una abstinencia no es tan sencilla de responder.

Lo primero que debes saber es que la falta de sexo, por sí solo, no provoca que los genitales desaparezcan, se cierren o dejen de funcionar, especialmente cuando la persona es sana y está en una edad vigorosa. La misma duda ocurre con el cáncer de próstata en los hombres.

Pero los médicos también advierten y señalan que una menor actividad sexual, en algunas situaciones, puede coincidir con cambios en los tejidos genitales, sobre todo cuando intervienen factores hormonales, problemas de circulación u otras condiciones de salud.

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¿Qué ocurre con tus genitales cuando no hay relaciones sexuales?

En las mujeres, una menor actividad sexual puede reducir el estímulo y el flujo sanguíneo de la zona pélvica. Esto puede asociarse con menor lubricación y cierta pérdida de elasticidad de los tejidos.

La doctora Tanya Tantry, ginecóloga y consultora de la aplicación Flo, advierte que a la vagina le podría tomar más tiempo el excitarse y producir lubricación.

Por su parte, la atrofia vaginal está relacionada principalmente con una disminución de los estrógenos, como ocurre durante la menopausia, explica Mayo Clinic.

De acuerdo con la información de referencia, este proceso puede provocar sequedad, molestias y cambios en los tejidos. Por eso, la falta de actividad sexual no debe considerarse por sí misma la causa de la atrofia vulvovaginal: el factor hormonal tiene un papel fundamental.

En los hombres, la situación es diferente. El problema no es necesariamente la ausencia de relaciones sexuales, sino la falta prolongada de erecciones, incluidas las que ocurren durante el sueño, cuando existe además una causa física.

En este sentido, cuando el hombre no experimenta erecciones por mucho tiempo, hay una menor oxigenación en los tejidos del pene. Con el tiempo, podría contribuir a cierta pérdida de longitud o grosor.

Ahora bien, los expertos aclaran que la ausencia de deseo sexual o de erecciones frecuentes merece atención cuando representa un cambio respecto de lo habitual. No significa automáticamente que los genitales estén atrofiándose, pero puede ser una señal de que existe otro factor que conviene evaluar.

¿Cuáles son las verdaderas causas de la atrofia?

La disminución de hormonas sexuales es uno de los factores más importantes. En las mujeres, la caída de estrógenos durante la menopausia puede favorecer cambios en los tejidos vaginales. En los hombres, los cambios hormonales asociados con el envejecimiento también pueden influir en la función sexual.

La salud cardiovascular es otro elemento relevante. Diabetes, tabaquismo y problemas circulatorios pueden perjudicar los vasos sanguíneos que llevan sangre a los genitales. Además, determinadas cirugías o lesiones pueden afectar directamente estos tejidos.

Dejar de tener relaciones sexuales no hace que los genitales se atrofien por sí solo. Si aparecen sequedad persistente, dolor, pérdida marcada de erecciones, disminución repentina del deseo sexual u otros cambios, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud para determinar qué los está provocando.

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