Costa Rica golea a Nicaragua en primer partido sin “Bocha” Batista

La selección de Costa Rica goleó 3-0 a Nicaragua en la Concacaf Nations League, en el primer partido con Bryan Ruiz como entrenador tras el despido del argentino Fernando “Bocha” Batista.

Antes del encuentro, tanto la Tricolor como la Azul y Blanco habían quedado eliminadas de clasificar a los cuartos de final de la Liga A tras las victorias de Curazao y Haití, que lideran el grupo con nueve puntos en tres jornadas.

El equipo de Costa Rica despidió a Batista luego de las derrotas consecutivas por 3-4 ante Curazao y luego perdió 2-0 ante Haití que terminaron sellando su despido.

Sin la clasificación en juego, el objetivo de ambos equipos era evitar terminar de último o penúltimo en el grupo, pues ello significaría caer en la Liga B de la Liga de Naciones, es decir una especie de segunda división de la región, y además podría perder la posibilidad de pelear por un cupo a la Copa Oro.

Costa Rica dominó en el segundo tiempo

En la segunda parte los costarricenses definieron el partido en los primeros minutos. Un gol de Orlando Sinclair al minuto 57 y otro de Carlos Mora al minuto 60, tras un error de la defensa nicaragüenses, sentenciaron el juego.

Un tanto de Kengel Michel en el minuto 97 acabó con las ilusiones de los dirigidos por el argentino Juan Cruz Real, que siguen sin puntos en tres fechas.

Costa Rica, que sumó sus primeros tres puntos, se tomó en serio el encuentro y convocó al experimentado guardameta Keylor Navas, que fue titular, y al centrocampista Celso Borges, que entró de cambio.

Curazao y Haití, lideran este grupo con 9 puntos, seguido está República Dominicana, que continúa en la pelea con 6 unidades, y Trinidad y Tobago (sin puntos).

Pos. Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 🇨🇼 Curaçao 3 3 0 0 11 4 +7 9 2 🇭🇹 Haití 3 3 0 0 9 3 +6 9 3 🇩🇴 República Dominicana 3 2 0 1 6 7 -1 6 4 🇨🇷 Costa Rica 3 1 0 2 6 6 0 3 5 🇹🇹 Trinidad y Tobago 3 0 0 3 3 6 -3 0 6 🇳🇮 Nicaragua 3 0 0 3 3 12 -9 0

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