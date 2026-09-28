“Avengers: Endgame Encore” logró liderar la taquilla norteamericana siete años después

Este fin de semana, Marvel Studios apostó por reestrenar en cines su exitosa película del 2019, “Avengers: Endgame”, ahora bajo el título “Avengers: Endgame Encore”. Este reestreno forma parte de la preparación que está haciendo el estudio para el estreno de “Avengers: Doomsday” en diciembre de este año.

En este primer fin de semana, “Avengers: Endgame Encore” recaudó $26 millones de dólares en 3,060 salas de cine norteamericanas y volvió a ocupar el primer lugar en la lista de películas más taquilleras. En el extranjero, la película alcanzó los $60 millones de dólares.

En segundo lugar se posicionó “Primetime”, película producida por A24, protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Lance Oppenheim. Esta ha sido una de las películas más esperadas del año, además de ser la tercera película de Pattinson en el 2026.

Durante este fin de semana de estreno, “Primetime” recaudó un total de $19.2 millones de dólares en 2.863 salas de Norteamérica. Con esta cifra, la película se convirtió en el segundo mejor estreno en la historia de A24, quedando por detrás de “Backrooms”, película que sorprendió a todos este mismo año.

Este fin de semana coincidieron otros estrenos importantes, pues llegó a la cartelera “Heart of the Beast”, película protagonizada por Brad Pitt. En Estados Unidos, recaudó un poco menos que “Primetime”, lo que la hizo posicionarse en el tercer lugar de la lista.

Lo recaudado por “Avengers: Endgame Encore” puede servir como antesala de lo que será el estreno de “Avengers: “Doomsday” el 17 de diciembre, pues en redes sociales y, en números, se ha podido ver que resurgió el interés por el Universo Cinematográfico de Marvel.

Las salas de cine también están a la espera del estreno en diciembre “Dune: Part III”, con la que cerrarán un buen año en números.

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