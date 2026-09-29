Irán afirma que espera una respuesta de EE.UU. luego de nuevas conversaciones indirectas

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, confirmó que su delegación de su país aguarda por una respuesta formal de Estados Unidos, luego de sostener conversaciones a través de intermediarios de Qatar en la ciudad de Nueva York.

Las conversaciones se produjeron en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los representantes iraníes buscaron reabrir la negociación sobre el “plan de siete puntos”, presentado como alternativa tras el rechazo inicial del mandatario estadounidense Donald Trump a la oferta de paz formulada por la administración persa, informó EFE.

¿Qué propuso Irán en Nueva York?

La propuesta formulada por Irán contempla la apertura del paso por el estrecho de Ormuz en un lapso de siete días y la reanudación de los diálogos sobre materia nuclear. Asimismo, se destaca la exigencia de EE.UU. para poner fin al bloqueo naval en las costas del país, retire las sanciones dirigidas al sector petrolero y restablezca el alto el fuego.

“Puedo afirmar categóricamente que no ha habido ningún cambio en las posiciones de Irán”, declaró Araqchi a la agencia pública iraní IRNA.

Asimismo, el funcionario iraní enfatizó que la dirección política del país persa evaluará los siguientes pasos una vez recibida la contestación formal de la Casa Blanca.

“Si hay una respuesta, los cataríes nos la harán llegar y se tomará una decisión en Teherán en función de ella”, agregó.

Las acciones militares que enfrentan a Estados Unidos e Israel contra Irán alcanzaron ocho meses de duración, con un endurecimiento de las medidas arancelarias y restricciones financieras por parte de Washington, sumado a incidentes puntuales contra la navegación comercial de petroleros en el estrecho de Ormuz.

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