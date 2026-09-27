Trump espera retomar las negociaciones con Irán pese al rechazo a propuesta sobre Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que espera que su gobierno retome esta semana las negociaciones con Irán para buscar una salida a la guerra, aunque mantiene su rechazo a la propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

“Espero más conversaciones con Irán (esta semana). Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero. Es el que tal vez hubiéramos alcanzado hace un año. Se extralimitaron”, declaró Trump en una entrevista telefónica con el medio digital Axios.

Las declaraciones del mandatario mantienen abierta la posibilidad de nuevas conversaciones pese a que el sábado rechazó un plan iraní de siete días que contemplaba la reapertura del estratégico paso marítimo a cambio de varias medidas de Estados Unidos.

Trump también fue preguntado sobre la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses vuelvan a realizar ataques aéreos contra Irán. “Siempre estoy pensando en ello”, respondió.

El contacto diplomático más reciente entre ambos países ocurrió el martes, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner conversaron con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, mediante la mediación de Catar.

La propuesta iraní planteaba restablecer en siete días el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz y reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear. A cambio, Teherán exigía el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos, la suspensión de las sanciones contra su petróleo y el restablecimiento del alto el fuego.

Trump descartó el planteamiento el sábado y afirmó que Estados Unidos tiene “el control total” del estrecho de Ormuz. También ha exigido que Irán haga concesiones en materia nuclear.

Irán mantiene sus condiciones

El gobierno iraní, por su parte, aseguró este domingo que no modificará las condiciones que ha planteado para reabrir el estrecho.

“Nuestras condiciones son claras y cualquier paso hacia adelante para reabrir el estrecho de Ormuz está ligado al cumplimiento de estas condiciones, en las cuales no retrocederemos”, declaró Araqchí al margen de la Asamblea General de la ONU, de acuerdo con la agencia Tasnim.

El ministro había presentado el viernes el plan de siete días como una hoja de ruta para normalizar el tráfico marítimo. Entre las condiciones figuraban el cese de las hostilidades, el fin del bloqueo naval estadounidense, la liberación de activos iraníes congelados y el levantamiento de las sanciones sobre el petróleo.

Aunque Trump rechazó públicamente la propuesta, Araqchí dijo que Teherán espera recibir una respuesta formal por medio de los mediadores, entre ellos Catar y Pakistán. El canciller iraní cuestionó además las declaraciones del presidente estadounidense por considerar que ha emitido mensajes contradictorios.

El plan iraní, explicó Araqchí, busca retomar los compromisos incluidos en el memorando de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán en junio con mediación de Pakistán. Ese entendimiento quedó interrumpido menos de un mes después, cuando Trump lo dio por terminado tras atribuir a Irán ataques contra buques y petroleros en el estrecho a comienzos de julio.

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