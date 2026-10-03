Max Verstappen se queda con la pole position en Sepang

Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Bahréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia.

Verstappen, de 29 años, firmó su pole número 49 en su carrera en la F1 y la primera de la temporada al dominar la calificación. El neerlandés cubrió, con el neumático blando, los 5,543 metros de la pista malaya en un minuto, 35 segundos y 130 milésimas.

Con esto superó por 298 milésimas al séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que saldrá a su lado desde la primera fila.

Max Verstappen ?? Sepang International Circuit



Ride onboard with the flying Dutchman as he secures pole for the Bahrain Grand Prix in Malaysia ?#F1 #BahrainGP @pirellisport pic.twitter.com/kKSy6mU1Ol — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

Mercedes no quedó muy lejos en la salida de Sepang

El otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar, marcó el tercer tiempo de la cronometrada principal, a 428 milésimas de su compañero, pero al estar sancionado con la pérdida de cinco puestos en parrilla -por cambiar elementos en la unidad de potencia de su monoplaza- arrancará octavo.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que marcó el cuarto crono -a medio segundo del astro neerlandés- ‘hereda’ por tanto la tercera plaza, en una segunda fila que completa el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Desde la tercera hilera arrancarán los dos McLaren del inglés Lando Norris -último campeón del mundo- y el australiano Oscar Piastri, sexto en parrilla.

El inglés George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 66 puntos de los 302 con los que lidera Antonelli- sale séptimo, desde la cuarta fila; que completa el sancionado Hadjar.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -eliminado en la Q1- y el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que cayó en la Q2, pero que, en cualquier caso, arrastraba una sanción de quince puestos en la formación de salida- lo harán desde el fondo de la parrilla.

La carrera, prevista a 56 vueltas, arrancará a las 3:00 am, hora ET.

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