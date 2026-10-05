Este error al desayunar siempre te hará engordar, según expertos

Desayunar panqueques con sirope de fresa no está mal (ejemplo), el problema real es convertir en una rutina que la primera comida del día tenga azúcar añadida. Y hacerlo a diario, como quizás te sucede, te hará engordar.

Los yogures saborizados, cereales endulzados, siropes, pasteles, ponqués, entre otros alimentos dulces son desayunos que se han popularizado. A eso se le suma que en ocasiones vienen acompañados por una bebida azucarada como un café frío o refresco.

En este sentido, la división de educación en la salud para el consumidor de la Facultad de Medicina de Harvard, Harvard Health, explica que estos azúcares se absorben con mayor rapidez porque muchos alimentos que los contienen aportan poca fibra y proteína.

Esto puede favorecer aumentos rápidos de glucosa y una respuesta de la insulina, además de una menor sensación de saciedad.

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¿Por qué el azúcar del desayuno puede favorecer el aumento de peso?

Los especialistas se centran en que esta clase de alimentos ricos en azúcares aportan muchas calorías y poca saciedad, lo que seguramente provocará comer más durante el resto del día.

Asimismo, el exceso de azúcares añadidos se relaciona con aumento de peso y otros problemas metabólicos. Un ejemplo notable son las bebidas azucaradas, debido a que las calorías líquidas suelen producir menos saciedad que los alimentos sólidos.

¿Con qué puedes sustituir el azúcar?

Los especialistas de Harvard recomiendan utilizar fruta y especias para aportar sabor sin depender del azúcar añadido. En este sentido, añadir fresas, arándanos, banana o manzana es una buena opción, que además proporcionan fibra y otros nutrientes.

También puedes añadir canela, nuez moscada o jengibre a la avena o al yogur natural. De esta manera no tendrás que renunciar a un desayuno dulce, pero mucho más saludable.

En el caso de los cereales, una revisión de la etiqueta puede marcar una diferencia importante. Harvard Health recomienda buscar opciones con al menos 3 gramos de fibra por porción y preferiblemente 5 gramos o más, además de elegir productos bajos en azúcares añadidos.

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